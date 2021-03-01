Arkasspor ilk 4'ü garantiledi - Son Dakika
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Arkasspor ilk 4'ü garantiledi

01.03.2021 11:38
Arkasspor ilk 4'ü garantiledi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 23 galibiyetle tamamlayan Arkasspor, ilk 4'teki yerini garantileyerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 23 galibiyetle tamamlayan Arkasspor, ilk 4'teki yerini garantileyerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Mavi-beyazlılar 68 puan toplarken, Halkbank 70 puan toplamasına rağmen 22 galibiyette kalarak ilk 4'ün dışında kaldı. Ligde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor ilk 4 sırayı alarak Play-Off 1. Etap'ta oynamaya hak kazandı.

Sezon başında Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo'nun sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Pasör çaprazı olarak Fransız Winkelmuller'i transfer ettik ancak altyapımızdan genç oyuncumuz Efe Mandıracı'yı oynattık ve bize önemli katkı sağladı. Halkbank ve Spor Toto'nun ilk 4 dışında kaldığı ligde teknik ekibimiz ve takımımız zor bir işi başardı. Onları kutluyoruz. Hedefimiz ligde ve Kupa Voley'de final oynamak" dedi.


Kaynak: DHA
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Efeler Ligi, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

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