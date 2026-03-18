Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı

Arne Slot\'a kovulmamak için son bir şansı
18.03.2026 11:04
Arne Slot\'a kovulmamak için son bir şansı
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a elenme durumunda Arne Slot'u kovacak.

Liverpool'un, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a elenmesi halinde teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırabileceği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddia, kritik rövanş maçı öncesinde dikkat çekti.

ELENME HALİNDE AYRILIK İDDİASI

TEAMtalk'ın haberine göre, Liverpool yönetimi Galatasaray karşısında yaşanacak olası bir elenme durumunda Arne Slot'un görevine son vermeyi değerlendiriyor. Hollandalı teknik adamın geleceği, bu karşılaşmanın sonucuna bağlı olabilir.

Bu gelişme, iki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesinin önemini daha da artırırken, İngiliz ekibinde baskının yükseldiğini ortaya koydu.

Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı - Son Dakika
