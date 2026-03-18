Arne Slot\'a kovulmamak için son bir şansı

Liverpool'un, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a elenmesi halinde teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırabileceği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddia, kritik rövanş maçı öncesinde dikkat çekti.

ELENME HALİNDE AYRILIK İDDİASI

TEAMtalk'ın haberine göre, Liverpool yönetimi Galatasaray karşısında yaşanacak olası bir elenme durumunda Arne Slot'un görevine son vermeyi değerlendiriyor. Hollandalı teknik adamın geleceği, bu karşılaşmanın sonucuna bağlı olabilir.

Bu gelişme, iki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesinin önemini daha da artırırken, İngiliz ekibinde baskının yükseldiğini ortaya koydu.