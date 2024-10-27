Arsenal ile Liverpool 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Arsenal ile Liverpool 2-2 berabere kaldı

Arsenal ile Liverpool 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasındaki dev maçta Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Arsenal ile Liverpool, 2-2 berabere kaldı. Haftaya lider giren konuk takım, bu sonuçla birlikte zirvedeki yerini Manchester City'e kaptırdı.

27.10.2024 21:35
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Arsenal, sahasında Liverpool'u konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki dev karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK YARI ARSENAL'İN

Arsenal, henüz 9. dakikada Bukayo Saka ile öne geçti. Liverpool, Saka'nın golüne 18. dakikada Virgil van Dijk ile cevap verdi. Arsenal, devre bitmeden 43'te Mikel Merino ile bir kez daha öne geçti. Merino, İngiliz ekibindeki ilk golünü attı. Arsenal, Liverpool karşısında soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

SALAH PUANI KURTARDI

Arsenal'de savunmanın önemli isimlerinden Gabriel, 54. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Arsenal'de Gabriel yerine Jakub Kiwior oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın ikinci yarısında durum uzun süre 2-1 devam ederken, Liverpool 81. dakikada eşitliği buldu. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu dakikada skora eşitliği getirdi.

LIVERPOOL CITY'NİN GERİSİNE DÜŞTÜ

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Arsenal 18, Liverpool 22 puana yükseldi. Premier Lig'de haftaya lider olarak giren Liverpool, bu sonuçla birlikte Manchester City'nin gerisine düştü. Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Arsenal ile Liverpool 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Drogba Malıı Beşiktaş la ne alâkası var dengesiz 4 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Liverpool Arsenal İnişli Çıkışlı Takımlar Ama Şampiyon Manchester City Olur 2 1 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    sekiztaş küçüktür ama mide bulandırır 1 2 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    sekistaş küçüktür ama mide bulandırır 1 2 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    8taş deyip dalga geçen edepsiz sanada 5 atarız 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    tatsiz macti skor aldatici 0 0 Yanıtla
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