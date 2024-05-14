Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı otelin önünde fişekler patlattı, ancak Manchester City takımı otelde değildi - Son Dakika
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Spor

Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı otelin önünde fişekler patlattı, ancak Manchester City takımı otelde değildi

Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı oteli hedef alarak gece saat 02:00'de havai fişekler patlattı. Ancak, Manchester City'nin o otelde olmadığı ortaya çıktı. Bu eylem, City'nin Tottenham ile yapacağı maç öncesinde takımın uyku düzenini bozmayı amaçlıyordu. Ancak City, Premier Lig dış saha maçları öncesinde geceyi dışarıda geçirmediği için Manchester'da kaldı ve plan başarısız oldu.

14.05.2024 16:08
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Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı otelin dışında gece saat 02:00'de havai fişekler patlatarak City'nin Tottenham ile yapacağı önemli maça müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu girişimin büyük bir sorunu vardı: City o otelde değildi.

Pep Guardiola'nın takımı, bugün Tottenham ile karşılaşacak ve kazanırlarsa Arsenal'i geçerek sezonun son gününe lider girecek. Ashburton Army ultra grubu üyeleri, City'nin uyku düzenini bozarak onları maç öncesinde olumsuz etkilemek amacıyla gece gökyüzünü havai fişeklerle aydınlattı. Ancak şampiyon takım, Premier Lig dış saha maçları öncesinde geceyi dışarıda geçirmediği için Manchester'da kaldı ve plan başarısız oldu.

Takım, seyahat eden kulüplerin sıkça kullandığı Essex'teki Delta Hotels Waltham Abbey'de kalıyor. Arsenal ultrası, 'Ashburton Army' kapüşonluları ve balaclavaları giyerek Salı sabahı saat 02:00'de havai fişekleri ateşlerken kendilerini filme aldı.

Otelin dışında patlatılan havai fişekler büyük bir gösteri oluşturdu. Ancak, takımın ülkenin diğer ucunda olması düşünüldüğünde, havai fişeklerin City'yi rahatsız etmesi için oldukça yüksek sesli olmaları gerekecekti. Bu girişimin tek mağdurları, geceki olaylar nedeniyle Salı günü zirve performanslarında olmayacak olan otelde kalan diğer misafirlerdi.

Bir taraftar X'te, eskiden Twitter, "Küçük birikimlerini boşa harcadılar... Oyuncular orada bile değildi," diye yazdı. Başka bir taraftar, "Arsenal ve taraftarları hiçbir şeyi doğru yapamıyor gibi görünüyor," dedi.

Bu tür eylemler yeni değil; önceki olaylarda da taraftarlar rakip takımları rahatsız etmek için benzer yöntemlere başvurmuştu. Örneğin, 2023 Şubat'ında Liverpool taraftarları, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Real Madrid'in otelinin dışında eğlenceli bir şekilde havai fişek patlatmış, ancak Liverpool bu maçı 5-2 kaybetmişti. Ancak, 2019'da Barcelona kadrosuna karşı Liverpool'un ünlü 4-0'lık galibiyeti öncesinde daha başarılı oldular.

Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı otelin önünde fişekler patlattı, ancak Manchester City takımı otelde değildi
Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı otelin önünde fişekler patlattı, ancak Manchester City takımı otelde değildi
Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı otelin önünde fişekler patlattı, ancak Manchester City takımı otelde değildi

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Son Dakika Spor Arsenal taraftarları, Manchester City'nin futbolcularının kaldığı otelin önünde fişekler patlattı, ancak Manchester City takımı otelde değildi - Son Dakika

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