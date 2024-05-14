Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı - Son Dakika
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Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı

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Arsenal taraftarları, Manchester City futbolcularını uyutmamak için otelin önünde havai fişek patlattı ve yangın alarmını çalıştırdı. Ancak daha sonra Manchester City'nin o otelde olmadığı ve sabah Londra'ya geleceği ortaya çıktı. Planları başarısız oldu.

14.05.2024 15:42
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Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen Arsenal ve Manchester City arasında kıran kırana bir yarış var.

KİM ŞAMPİYON OLACAK?

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, haftanın maçında konuk olduğu Manchester United'ı Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son üç yılın şampiyonu Manchester City, Fulham deplasmanında zorlanmadan 4-0 galip geldi. Premier Lig'in 37. haftasında 86 puanlı Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde zirvede bulunuyor.

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ligin son haftasında maçlar, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. Arsenal, son haftada Everton'ı ağırlayacak. Manchester City ise yarın Tottenham deplasmanına çıkarak eksik maçını tamamlayacak. Manchester ekibi, son haftada ise West Ham United'ı konuk edecek.

FUTBOLCULARA PLAN KURDULAR

Arsenal taraftarları dün gece Manchester City futbolcularını uyutmamak için otelin önünde havai fişek patlattı. Ayrıca yangın alarmını çalıştırdı. Ancak sonra Manchester City'nin o otelde olmadığı, sabah Londra'ya geleceği öğrenildi. Plan, başarısız oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı - Son Dakika

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