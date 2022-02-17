Arthur Cabral'ın Fiorentina medya sorumlusuna bakışı olay oldu! O anlar tepki çekti

Kış transfer döneminde 14 milyon Euro karşılığında Basel'den Fiorentina'ya transfer olan Arthur Cabral'ın basın toplantısındaki hareketleri olay oldu.

Cabral'ın kulübün sosyal medya sorumlusu Rossella Petrillo'ya olan bakışı ve yaptığı hareketler sosyal medyada tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda gözleriyle kadın gazeteciyi taciz eden Brezilyalı futbolcunun o andaki ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.

2 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon Basel formasıyla 31 maça çıkan Arthur Cabral, bu maçlarda 27 gol atıp 9 asist yaptı. Ocak ayının sonunda 14 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Fiorentina formasıyla 2 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında henüz golle tanışamadı ama 1 asist yapmayı başardı.