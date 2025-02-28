Artık canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Artık canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor

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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin büyük maçlarda kendisine süre vermemesi ve güvenmemesi üzerine ayrılık kararı aldı. Arda Güler, bu sezon 28 maçta 1051 dakika süre buldu ancak Ancelotti'nin zorluk derecesi yüksek maçlarda tercih sebebi olmadı. Arda Güler, kiralık olarak değil, bonservisiyle ayrılmayı düşünüyor.

28.02.2025 11:07
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Carlo Ancelotti'nin önemli maçlarda süre vermediği ve İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler, Real Madrid'e rest çekti. İspanyol basını flaş gelişmeyi duyurdu.

ANCELOTTI ARDA'YA ŞANS VERMİYOR

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 28 maçta 1051 dakika süre buldu. Milli futbolcu, Ancelotti tarafından zorluk derecesi yüksek maçlarda tercih sebebi olmazken büyük çoğunlukla kupa maçlarında süre buluyor. Bu durumdan rahatsız olan Arda Güler, Real Madrid'den ayrılma kararını değerlendirmeye aldı.

BONSERVİSİYLE GİDECEK

Relevo'da yer alan habere göre Arda Güler, kiralık olarak Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor. Milli futbolcu yeterli süreleri bulamaması halinde bonserisiyle ayrılmayı düşünüyor.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 25 Şubat'taki basın toplantısında Arda Güler ile ilgili gelen sorulara, "Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir (Güler Olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı." cevabını vermişti.

Real Madrid'in dünyanın en iyi takımı olduğunu, en üst düzey futbolculara sahip olduğunu ve rekabetin en üst düzeyde olduğunu ve herkesin bunu bildiğini aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." demişti.

Artık canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid\'den ayrılıyor

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Son Dakika Spor Artık canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AHMET YILDIZHAN:
    ula bı ayrılsın artık bizde sizin şu ayrılık haberi yapmanız dan kurtulalım... ayrılıyorda ayrılıyor... 24 4 Yanıtla
  • Ali :
    Bir türlü ayiramadiniz Madridden Son Dakka. 11 2 Yanıtla
  • bedir arslan:
    kaçıncı ayrılışı yeter artık insanlarla dalga geçmeyin 9 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bir alt kademeye gelirsin oradan tekrar fb ye gelirsin. muhtemelen 3-4 sene sonra arda karagmrük sivas başakşehir gibi takımlara kadar düşer. güç sıkıntısı var bu çocukta. ağırlık çalışması gerekiyor. maçta koşmuyor. ayağına gelince oynamaya çalışıyor. avrupa da bu olmaz. 6 2 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    bir ayrıl da biz de kurtulalım proje bebe senden kat kat kat daha iyi çocuklar var Türkiye'de ama torpilleri ve adamları olmadığı için kendilerini gösteremiyorlar 2 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yatttığı yerden meşhur ettiler adamı bize ne la 2 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Naşla 1 3 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    uşam senin real madrid neyine madem Avrupa hayalin var başka bir takıma gitseydin sen aptalda değilsin 1 0 Yanıtla
  • abdullah gencer:
    Böyle olacağını gittiği günden beri herkes biliyordu 0 0 Yanıtla
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