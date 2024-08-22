\'\'Artık istemiyorum\'\' dedi! Jose Mourinho\'dan takıma ayar

Deutschland:

ayarı mert hakan ve Cenk tosun vizyonu ile mi cekiyorsun sayın Mourinho o ikisine sözleşme yapılırken sesin çıkmadı mi batsuai yi gönderip dzeko ya mert hakana cenk tosun a sözleşme yaparken nerdeydin Ali Koç dan da mı fazla vizyonun yokdu batsuai tek başına turu getirdi senin dzeko ne yaptı 80 dk sahada kalarak elenmemize neden oldu diyecek sözüm yok baska