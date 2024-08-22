''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar - Son Dakika
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Spor

''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar

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Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Fenerbahçe, Göztepe karşısında da son dakikalarda yediği golle ilk puan kaybını yaşadı. Teknik Direktör Jose Mourinho, son dakikalarda yenen gollerin takımı nasıl etkilediğini vurgulayarak, takıma net uyarılarda bulundu. Mourinho, ''Daha dikkatli olmalıyız ve bulduğumuz fırsatları gole çevirmeliyiz. Artık kayıp istemiyorum'' diyerek, son dakikalarda yenen gollerin takımı nasıl etkilediğini dile getirdi.

22.08.2024 13:57  Güncelleme: 14:08
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Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe karşısında son dakikada yenen golle, ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takıma uyarılarda bulundu.

TAKIMA AYAR ÇEKTİ

Başarılı antrenör, hafta boyunca öğrencileriyle toplantılar yaparak maçın son düdüğüne kadar konsantrasyonlarını korumaları gerektiğini vurguladı.

"ARTIK İSTEMİYORUM"

Portekizli hoca 2-2 biten Göztepe maçı sonrası ise "Üçüncü golü bulmalıydık. Hem rakiple hem de atmosfer ile mücadele ettik. Daha dikkatli olmalıyız ve bulduğumuz fırsatları gole çevirmeliyiz. Artık kayıp istemiyorum." diyerek, son dakikalarda yenen gollerin takımı nasıl etkilediğini dile getirdi.

\'\'Artık istemiyorum\'\' dedi! Jose Mourinho\'dan takıma ayar

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Son Dakika Spor ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Akın1903 Özkan: Ne kadar boş haber yapıyorsunuz, artık istemiyorum dedi. Habere bak son dakika uygulamasını silme vakti geldi 36 3 Yanıtla
  • ferhat eser: akşam hüsnü şenlendirici gibi şenlendiricez morinhomu Beşiktaş show yapacak biraz giovanniden birseyler öğrenir artık kendisi herhalde 2 21 Yanıtla
    Mahmut Kaya: berabere kalırsanız iyi sonuç 1 0 Oktay KUŞÇU: ferhat ne oldu 8taşa? 3-1 den adamları ortak ettiniz tura :) öyle boş yapmayacaksın demek ki! 1 0 Seyyidali Can: lugano gibi bir takımdan 3 gol yemek puahaaa 0 0
  • Ersay: Hacı ismail daha iyi motive ediyordu takımı, 9 3 Yanıtla
  • Deutschland: ayarı mert hakan ve Cenk tosun vizyonu ile mi cekiyorsun sayın Mourinho o ikisine sözleşme yapılırken sesin çıkmadı mi batsuai yi gönderip dzeko ya mert hakana cenk tosun a sözleşme yaparken nerdeydin Ali Koç dan da mı fazla vizyonun yokdu batsuai tek başına turu getirdi senin dzeko ne yaptı 80 dk sahada kalarak elenmemize neden oldu diyecek sözüm yok baska 7 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: haberci arkadaş her habere ayar yazmak zorunda değilsin yaratıcı ol biraz. 3 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Jose Mourinho: Kovulup kovulup tazminat yemek artık kanıma dokunuyor. 60 yaşından sonra ağır gelmeye başladı. Bir daha hak etmediğim parayı yemek istemiyorum. Çalışarak ve başararak kazanmak istiyorum. Başımı yere eğmeyin. Düzgün oynayın. Siz 11 yıldır ben 10 yıldır şampiyonluk görmedim. Bitsin artık bu hasret. Bir mendil verirmisiniz bana. 2 1 Yanıtla
  • Dracarys null: Türkiye de yabancı td ler deplasman mantığını çözmeden başarılı olma şansları sıfır. Hacı İsmail eagle Türkiye de deplasman oyununu öğrendiği için başarılı oldu. Göztepe maçı ders olarak okutulmalı.. 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar - Son Dakika
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