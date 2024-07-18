Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor - Son Dakika
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Spor

Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor

Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri\'ye kavuşuyor

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri nöbeti her an mutlu sonuçlanabilir. Bir süredir ilgilenilen yıldız oyuncu için kulübü Sevilla'nın ikna olmak üzere olduğu duyuruldu. Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Youssef En-Nesyri 48 saat içinde resmi imzayı atabilir.

18.07.2024 09:11
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Sevilla ile En-Nesyri transferi için büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, futbolcudan haber bekliyor.

20 MİLYON EURODAN FAZLA

Kanarya'nın Faslı golcü için ödeyeceği rakam bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu aşıyor. En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. En-Nesyri'nin 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta, 20 gol, 3 asistlik performans göstererek göz doldurmuştu.

Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor

Sevilla FC, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Hasan 78: Yusuf en-iyisi 5 2 Yanıtla
    Fatih Demir: Çok para vermişler sanki 3 0 Hursit Yavas: Bu kalitede topcuyu turkiyeye getirmek istiyorsan parayi vericen yoksa 5 buyuk ligi tercih ediyorlar 0 0
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