Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri\'ye kavuşuyor

Spor

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Sevilla ile En-Nesyri transferi için büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, futbolcudan haber bekliyor.

20 MİLYON EURODAN FAZLA

Kanarya'nın Faslı golcü için ödeyeceği rakam bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu aşıyor. En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. En-Nesyri'nin 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta, 20 gol, 3 asistlik performans göstererek göz doldurmuştu.