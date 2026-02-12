Asensio\'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Marco Asensio, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.
Kariyerinde en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşayan Marco Asensio, bu istatistiklerle birlikte kariyer rekoru kırdı.
Asensio, bu performansı sonrası ülkesi İspanya'da gündem oldu. Sport'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Eylül 2023'ten bu yana uzak kaldığı İspanya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız ismin, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin kararıyla çok yüksek ihtimalle 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Asensio, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.
