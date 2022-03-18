Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti - Son Dakika
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Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

18.03.2022 12:05
Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılış öncesi gösteri yaptı. Sofuoğlu, dünyanın en hızlı motorları arasında gösterilen Kawaski H2R'de, Razgatlıoğlu ise Ferrari'nin en hızlı arabası olarak nitelendirilen SF90 aracında geçişi gerçekleştirdi.

2017 yılında yapımına başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale zaferinin 107. yıldönümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek olan bir törenle hizmete başlayacak. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacak yapı, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

KENAN SOFUOĞLU VE TOPRAK RAZGATLIOĞLU ŞOV YAPTI

2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğunda olan, 365 ve 680 metrelik viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprüde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen sporcuları Kenan Sofuoğlu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu köprüden geçiş yaptı.

Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

EN HIZLILARI

Milli Takımlar Kaptanı Kenansofuoğlu ve Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, özel şov yaptı. Sofuoğlu dünyanın en hızlı motorları arasında gösterilen Kawaski H2R'de, Razgatlıoğlu da Ferrari'nin şu ana kadar yapılmış olan en hızlı arabası SF90 ile geçiş yaptı. Milliler o anları 'Ecdada Saygı' ve 'Geleceğe Armağan' mesajlarıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti
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Son Dakika Spor Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti - Son Dakika
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