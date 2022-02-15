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Aşıyla ilgili tutumunu değiştirmeyen Djokovic, turnuvalara katılamamaktan korkmuyor - Son Dakika

Aşıyla ilgili tutumunu değiştirmeyen Djokovic, turnuvalara katılamamaktan korkmuyor

15.02.2022 10:17
Aşıyla ilgili tutumunu değiştirmeyen Djokovic, turnuvalara katılamamaktan korkmuyor

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde yaşadığı vize sorunları nedeniyle dünya spor kamuoyunun gündeminden düşmeyen Sırp sporcu Novak Djokovic, aşıyla ilgili tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde yaşadığı vize sorunları nedeniyle dünya spor kamuoyunun gündeminden düşmeyen Sırp sporcu Novak Djokovic, aşıyla ilgili tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

İngiliz basınına konuşan 34 yaşındaki deneyimli sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmaya zorlanmaktansa gelecekteki büyük turnuvalara katılmamayı tercih edeceğini kaydetti.

Djokovic, grand slam takviminde yaklaşan Fransa Açık ve Wimbledon için de aynı tutumu sergileyip sergilemeyeceği sorusuna, "Evet, bu bedeli ödemeye hazırım." yanıtını verdi.

Mevcut tutumunun farklı yerlere çekildiğinden yakınan Sırp tenisçi, "Hiçbir zaman aşı karşıtı olmadım. Küresel olarak herkesin bu virüsle başa çıkmak için büyük çaba harcadığını görüyorum ve umarım yakında virüsün sonu gelir. Fakat her zaman vücuda neyin gireceğini seçme özgürlüğünü destekledim. Vücudumla ilgili ilkelerimin kazanacağım herhangi bir kupadan, şampiyonluktan önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Djokovic, sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı. Sırp sporcunun en önemli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakmış ve 21 kezle en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti.

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Avustralya, Wimbledon, Fransa, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aşıyla ilgili tutumunu değiştirmeyen Djokovic, turnuvalara katılamamaktan korkmuyor - Son Dakika Spor


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