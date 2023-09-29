Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polisin çabası sonuç verdi

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Fransız Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, intihara teşebbüs etti. Fransa'da Magnan viyadüğünde aracından inen futbolcu bariyerlerin üzerine çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken futbolcuyu ikna çabaları sonuç verdi.

İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunanMagnan viyadüğünde intihara kalkıştı. Kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sonuç verdi.

Alexis Beka Beka

HASTANEYE KALDIRILDI

İntihar etmekten vazgeçen Beka Beka güvenli bir bölgeye alındı. Olay yerinde kontrolleri yapılan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.