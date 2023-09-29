Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polisin çabası sonuç verdi - Son Dakika

Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polisin çabası sonuç verdi

Son Güncelleme: 29.09.2023 13:40

Adı transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Nice'in yıldızı Alexis Beka Beka, Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs etti. Futbolcunun aşk acısı yaşadığı için böyle bir olaya kalkıştığı iddia edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi futbolcuyu ikna ederek, intihardan vazgeçirdi.

Fransız Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, intihara teşebbüs etti. Fransa'da Magnan viyadüğünde aracından inen futbolcu bariyerlerin üzerine çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken futbolcuyu ikna çabaları sonuç verdi.

İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunanMagnan viyadüğünde intihara kalkıştı. Kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sonuç verdi.

Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polis ikna etmeye çalışıyor
Alexis Beka Beka

HASTANEYE KALDIRILDI

İntihar etmekten vazgeçen Beka Beka güvenli bir bölgeye alındı. Olay yerinde kontrolleri yapılan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polis vazgeçirmeye çalışıyor

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Son Dakika Spor Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polisin çabası sonuç verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polisin çabası sonuç verdi - Son Dakika
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