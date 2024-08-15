Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu duyunca bakın ne yaptı

Spor

Daha çok futboldaki başarıları ve yaşadığı şampiyonluklarla adından söz ettiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı iddia edilen aşk ile gündemden düşmüyor. Buruk, gazetecilerin kendisine yönelttiği Hadise sorularına cevap vermekten kaçındı.

HADİSE SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

2. Sayfa'nın haberine göre, akşam saatlerinde aracıyla bir mekana gelen Okan Buruk, kendisini bekleyen gazetecilere sadece tebessüm etti. Son kazanılan maçla ilgili soruya "duygularımız iyi" yanıtını veren Buruk, Hadise ile ilgili gelen soruları geçiştirdi ve hızla geldiği mekana girdi. Buruk'un bu sırada keyifli halleri de dikkati çekti.

17 YILLIK EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ikinci yarısında özel hayatında sıkıntılı günler atlatmıştı. Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği modacı eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayırmıştı. Çiftin medeni bir şekilde boşandığı gelen haberler arasındaydı.

HADİSE, OKAN BURUK TİŞÖRTÜYLE ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Adı bir dönem Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ile de anılan ünlü şarkıcı Hadise, daha önce sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişörtü giyerek stüdyoya girmiş "Hayat Oyunu" şarkısının provasını yapmıştı.