Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısındaki tek gol yıldız futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Yıldız futbolcu 45. dakikada ağları sarstı.
Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Demirbay ilk defa bu maçta gol sevinci yaşadı.
84. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. 88'de topun başına geçen Koita top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 1-1 oldu.
Mücadelinin uzatma anlarında Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
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