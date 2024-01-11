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Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

11.01.2024 - 18:50,  Güncelleme: 19:12
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Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

KEREM PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin ilk yarısındaki tek gol yıldız futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Yıldız futbolcu 45. dakikada ağları sarstı.

Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

SİFTAH YAPTI

Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Demirbay ilk defa bu maçta gol sevinci yaşadı.

KOITA EŞİTLEDİ

84. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. 88'de topun başına geçen Koita top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 1-1 oldu.

Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

KEREM KIZARDI

Mücadelinin uzatma anlarında Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Mevlut Emre: Evet okan buruk hadi anlat başla ağlamaya hakem onu yaptı bunu yaptı demeye başla her zamanki hâlini tekrarlamaya başla dinliyoruz Yanıtla 33 8
  • Erdal Cekicoglu: Gsli olarak Konya maçında önce söylemiştim fener giderek puan farkını açar erkenden şampiyon olur kafa kafaya gittiğimiz yanıltmasın bizi. Yanıtla 14 4

Kerem Demirbay, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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