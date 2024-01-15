Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı.
Seyircisi önünde maça baskılı başlayan Galatasaray, Nelsson'un 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Kayserispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bahoken'in kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Kayserispor, karşılaşmanın 58. dakikasıdna Boa Morte'nin attığı golle maça dengeyi getirdi.
Maçın 85. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Mertens topu ağlara yolladı ve Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi - Son Dakika