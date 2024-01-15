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Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Nelsson ve Mertens atarken, Kaysersipor'un tek golü Boa Morte'den geldi.

15.01.2024 - 21:40,  Güncelleme: 22:14
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

NELSSON PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça baskılı başlayan Galatasaray, Nelsson'un 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

KAYSERİSPOR PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Kayserispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bahoken'in kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

MORTE MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Kayserispor, karşılaşmanın 58. dakikasıdna Boa Morte'nin attığı golle maça dengeyi getirdi.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

MERTENS PENALTIDAN ATTI

Maçın 85. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Mertens topu ağlara yolladı ve Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı
Aslan\'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor\'u 2-1 yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Eski Tüfek.: Başlıkları hangi arkadaş atıyorsa onu tebrik edin ,ödüllendirin..:)) Yanıtla 22 0
  • Ahmet Demir: yine GS ye 87 dk da penaltı vererek GS nin hakkını yediler.Ligde en çok mağdur olan en çok hakkı yenen GS.Hakemlere rağmen hakkını yeniyor.Okan hocanın her maç sonu hakemler ağzından düşmüyor bildiği bir kaç kelime oda hakemler Yanıtla 12 2
  • Eski Tüfek.: Ne içiyorsa arık..bu arkadaşta farklı bir etki yapıyor..:) Yanıtla 7 0

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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