Aslan\'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor\'u 2-1 yendi

Ahmet Demir:

yine GS ye 87 dk da penaltı vererek GS nin hakkını yediler.Ligde en çok mağdur olan en çok hakkı yenen GS.Hakemlere rağmen hakkını yeniyor.Okan hocanın her maç sonu hakemler ağzından düşmüyor bildiği bir kaç kelime oda hakemler