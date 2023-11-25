Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi, maçı farklı kazandı.
Taraftarı önünde maça çok baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada yıldız golcüsü Icardi ile 1-0 öne geçti.
İlk yarının son anlarında 45. dakikada sahneye çıkan Dries Mertens, şahane bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.
Maçın orta hakemi Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.
Ali Şansalan yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı.
60. dakikada sol kanatta Kazımcan'ın ortasında Icardi topu arkaya aşırdı. Arka direğin orada boş kalan Dries Mertens ise kendisinin ikinci Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydetti.
70. dakikada sol kanattan 30 metre topu süren ve ceza sahası içine giren Zaha, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 4-0 bitti.
Son Dakika › Spor › Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçti - Son Dakika