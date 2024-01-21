Aslan\'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor\'u deplasmanda 5-1 yendi

Oktay KUŞÇU: Trabzon'un gücü o kadar. Puan tablosundan da anlaşılıyor zaten. Ayrıca adamların bir sürü eksiği vardı Galatasaray galibiyeti belliydi zaten. Boş algı yapma fenerli! Üstüne bir soğuk gazoz iç iyi gelir :))) 3 2