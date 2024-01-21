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Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi - Son Dakika
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Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti.

21.01.2024 - 20:53,  Güncelleme: 21:22
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

ZAHA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Galatasaray, henüz 13.dakikada Zaha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

ABDÜLKERİM SAKATLANDI

Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi. Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna girdi.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

YİNE ZAHA ATTI

Maçı önde götüren Galatasaray 61. dakikada Trabzonspor'un kaptırdığı topta hızlı çıktı. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Zaha çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

KAAN AYHAN 3 YAPTI

Gol yollarında etkili olmaya devam eden sarı-kırmızılılar, bu kez de 64. dakikada yıldız futbolcu Kaan Ayhan'la farkı üçe çıkardı.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

ENİS DESTAN ATTI

Zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışan Trabzonspor 79. dakikada bu sezon iyi performans sergileyen Enis Destan ile farkı ikiye indirdi.

KEREM'DEN ŞAHANE GOL

80. dakikada Visca'nın kaybettiği topta Ndombele sol kanattaki Kerem'i gördü. Topu sağına çeken Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 25 metreden harika bir plaseyle topu kaleye yolladı. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Durum 4-1 oldu.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

KEREM YİNE SAHNEDE

Galatasaray 90+6. dakikada farkı 4'e çıkardı. Tete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. Maç bu skorla tamamlandı.

Aslan\'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor\'u deplasmanda 5-1 yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (8)
  • Ahmet Demir: sonuç belli idi.Trabzonnun herzamanki GS ye karşı oynadığı oyun.FB düşmanı Yanıtla 50 50
  • Ali Arslan: TS nin neredeyse ilk 11 i kadroda maç öncesi kayboluyor,maça iki kala iki önemli oyuncuda kadro dışı bırakılıyor bu maç şike kokuyor yetkililer göreve gerçekten TS kadar iğrenç bir takım daha bu lige gelmedi Yanıtla 67 19
  • Ender Kervancıoğlu: İsmail Kartal her kötü oyundan ve puan kaybından sonra halen lideriz açıklamasını yapıyor. Gelecek hafta liderlik de giderse bakalım neyin arkasına sığınacak. Galatasaray gerçekten fantastik bir takım. Finallerin ve kupaların takımı. Kafa kafaya giderse şampiyonluğu sonunda alır. Fenerbahçe arayı açacaksa şimdi açmalı. Yanıtla 22 53
  • Ali Fuat Seckin: Herkes haddini bilecek Aslan için yer mekan farketmez her yerde aslan Bir kükremesi ne bakar Yanıtla 33 35
  • Cingiz Rustamov: 4-1 deyil duzeltin 5-1 maglub eti en boyuk cimbom Yanıtla 32 28
  • Recep Yaşakan: şampiyon Galatasaray geliyor geliyor Cimbom Yanıtla 26 21
  • Oktay KUŞÇU: Trabzon'un gücü o kadar. Puan tablosundan da anlaşılıyor zaten. Ayrıca adamların bir sürü eksiği vardı Galatasaray galibiyeti belliydi zaten. Boş algı yapma fenerli! Üstüne bir soğuk gazoz iç iyi gelir :))) 3 2
  • FATİH ŞAHİN: Ligin çok üstünde bir takım Tahminimce 10 puan fark atar Yanıtla 0 0

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi - Son Dakika
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