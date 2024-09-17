Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

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Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 21 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisine namağlup gidiyor.

17.09.2024 21:51  Güncelleme: 23:26
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Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

Son olarak Rizespor'u 5-0'lık net skorla geçen sarı-kırmızılılar bu maça da oldukça etkili başladı. Aslan, karşılaşmanın 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

YUNUS SAHNEDE

Barış Alper Yılmaz'ın attığı golden sonra rakibine nefes aldırmayan Galatasaray, bu kez de 26. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. İlkyarının geri kalan anlarında da baskısını devam ettiren sarı-kırmızılılar, başka gol atamayınca karşılaşmanın ilk 45 dakikası 2-0 sona erdi.

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

BATSHUAYİ FARKI AÇTI

Mücadelenin 75. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, Barış Alper'in yaptığı asistle skoru 3-0'a getirmeyi başardı.

FURKAN SOYALP ORTA SAHADAN ATTI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Gaziantep FK Furkan Soyalp ile farkı 2'ye indirdi. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

YILDIZ FUTBOLCULAR YOKTU

Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmada Icardi ve Ziyech sakatlık nedeniyle, yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise statü gereği maçta forma giyemedi.

ASLAN YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti. Galatasaray ligde 4'te 4 yaparak başlarken taraftarının önünde Gaziantep FK'yı da mağlup ederek Fenerbahçe derbisine 5'te 5 yaparak gidiyor.

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK\'yı 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser:
    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ 11 67 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KARGALAR ÖTMEYE BAŞLAMİŞ Gerçekler acıdır TEK BÜYÜK GALATASARAY 48 22 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    mehmet büyükekşi yanlısı g.antep ve hiçbir varlığı belli olmayan eski gs takım kaptanı sözde g.antep teknik direktörü selçuk inan ne beklenirdi ki...! 22 32 Yanıtla
  • Mustafa Yüksel:
    Ferhat neredesin 8 taşlı 31 14 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Aslan tahta oturdu. kuşlar ancak izlerler bu saatten sonra 29 12 Yanıtla
  • Alpi:
    Büyük Takım vesselam 24 16 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fenerbahçe yener Galatasaray hakemle kazanıyor iki gol ofsayt zaten 9 22 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bilişim siz ancak KARTALIN kucağına oturursunuz sizin tahtınız bizim kucağımız 9 20 Yanıtla
  • Ali Arat:
    feehata yazik ya. adam hep dua umut. hep hayal alemi. ama gercekler 46 fark. 11 6 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    başlık 3-1, içerik 3-0. komik habercilik 13 1 Yanıtla
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