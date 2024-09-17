Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK\'yı 3-1 yendi

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Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

Son olarak Rizespor'u 5-0'lık net skorla geçen sarı-kırmızılılar bu maça da oldukça etkili başladı. Aslan, karşılaşmanın 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

YUNUS SAHNEDE

Barış Alper Yılmaz'ın attığı golden sonra rakibine nefes aldırmayan Galatasaray, bu kez de 26. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. İlkyarının geri kalan anlarında da baskısını devam ettiren sarı-kırmızılılar, başka gol atamayınca karşılaşmanın ilk 45 dakikası 2-0 sona erdi.

BATSHUAYİ FARKI AÇTI

Mücadelenin 75. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, Barış Alper'in yaptığı asistle skoru 3-0'a getirmeyi başardı.

FURKAN SOYALP ORTA SAHADAN ATTI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Gaziantep FK Furkan Soyalp ile farkı 2'ye indirdi. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOKTU

Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmada Icardi ve Ziyech sakatlık nedeniyle, yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise statü gereği maçta forma giyemedi.

ASLAN YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti. Galatasaray ligde 4'te 4 yaparak başlarken taraftarının önünde Gaziantep FK'yı da mağlup ederek Fenerbahçe derbisine 5'te 5 yaparak gidiyor.