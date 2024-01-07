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Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti - Son Dakika
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Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u Adülkerim Bardakçı(2) ve Zaha'nın attığı gollerle 3-0 yendi.

07.01.2024 - 20:52,  Güncelleme: 21:14
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçı sarı-kırmızılılar kazandı.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Seyircisi önünde baskılı oynayan Galatasaray pozisyonlar bulmasına rağmen Konyaspor'un genç kalecisini geçemedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

ABDÜLKERİM PERDEYİ AÇTI

Konyaspor'un eski yıldızı Abdülkerim Bardakçı mücadelenin 63. dakikasında mükemmel bir gol atarak Galatasary'ı 1-0 öne geçirdi.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

ZAHA SAHNEDE

Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Zaha, kaleciden dönen topu tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

ABDÜLKERİM FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 90+3. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Abdülkerim Bardakçı şık bir gole daha imza atarak maçın skorunu belirledi. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor\'u rahat geçti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti - Son Dakika
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