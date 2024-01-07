Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor\'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçı sarı-kırmızılılar kazandı.
Seyircisi önünde baskılı oynayan Galatasaray pozisyonlar bulmasına rağmen Konyaspor'un genç kalecisini geçemedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Konyaspor'un eski yıldızı Abdülkerim Bardakçı mücadelenin 63. dakikasında mükemmel bir gol atarak Galatasary'ı 1-0 öne geçirdi.
Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Zaha, kaleciden dönen topu tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.
Mücadelenin 90+3. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Abdülkerim Bardakçı şık bir gole daha imza atarak maçın skorunu belirledi. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
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