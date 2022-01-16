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Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti - Son Dakika

Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti

16.01.2022 21:01
Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti

Galatasaray, yeni hocası Torrent'in görev yaptığı ilk maçta Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Galatasaray, 2 kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Aslan'da Patrick van Aanholt penaltı kaçırdı. Taylan kırmızı kart gördü. İki tarafın da hayli pozisyon harcadığı maçta kazanmayı başaran taraf 4-2'lik skorla Hatayspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşma nefes kesti. Galatasaray 2 kez öne geçti, 1 penaltı kaçırdı. Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü. İki taraf da gol kaçırma yarışına girdi. Galatasaray 2 kez öne geçse de kazanan 4-2'lik skorla Hatayspor oldu.

Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.

GOL DÜELLOSU

Karşılaşmada 23'te perdeyi Emre Kılınç açtı. 28'de Aanholt penaltı kaçırdı. 43'te Diouf penaltıdan eşitliği getirdi. 45+8'de Kerem frikikten Galatasaray'ı öne geçirdi. Kamara 62'de skoru eşitledi. Lobzhanizde 79'da Hatayspor'u maçta ilk kez öne geçirdi. Taylan 82'de kızardı, Galatasaray oyundan düştü. 90+1'de Lobzhanidze fişi çekti.

Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.

HATAYSPOR PES ETMEDİ

Maçta 2 kez geriye düşen Hatayspor ise pes etmedi. Ev sahibi ekip, kadro kalitesi yüksek rakibine karşı dişe diş oyun sergiledi.

Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti

İLK SINAVINDA HÜSRAN

Galatasaray'ın yeni hocası Torrent, zorlu Hatayspor maçıyla açılışı kötü yaptı. Galatasaray galibiyete çok yaklaştı ancak son pozisyonları gole çevirme sorunu bu maçta da etkisini hissettirdi.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Hatayspor, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti - Son Dakika Spor


Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.         
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SON DAKİKA: Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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