Galatasaray, Fatih Karagümrük\'ü tek golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı ev sahibi ekip oldu.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılara galibiyeti ve 3 puanı getiren tek golü 41. dakikada yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu attı.
Soldan kullanılan köşe vuruşunu Dresevic arkaya çevirdi. Boş pozisyonda Serdar Dursun topu ağlara gönderdi ama 90+3. dakikada gelen bu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Mücadelenin son dakikalarında kontrollü oynayan Galatasaray, rakibine gol izni vermedi ve Fenerbahçe derbisi öncesi mücadeleyi 1-0 kazandı.
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