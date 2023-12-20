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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

20.12.2023 - 21:38,  Güncelleme: 22:17
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Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı ev sahibi ekip oldu.

TEK GOL KEREM'DEN

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılara galibiyeti ve 3 puanı getiren tek golü 41. dakikada yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu attı.

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SERDER ATTI AMA OFSAYT

Soldan kullanılan köşe vuruşunu Dresevic arkaya çevirdi. Boş pozisyonda Serdar Dursun topu ağlara gönderdi ama 90+3. dakikada gelen bu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Mücadelenin son dakikalarında kontrollü oynayan Galatasaray, rakibine gol izni vermedi ve Fenerbahçe derbisi öncesi mücadeleyi 1-0 kazandı.

Aslan sahasında hata yapmadı! Galatasaray Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
Galatasaray, Fatih Karagümrük\'ü tek golle yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi - Son Dakika
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