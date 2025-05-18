Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11\'ler belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Bellona Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

ASLAN ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, ligin 36. haftasında RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.