Spor

Galatasaray transferde gaza bastı! İki yıldız birden gelebilir

20.01.2026 08:34
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu iki yıldızla güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların West Ham'dan Soungoutou Magassa ve Atletico Madrid'den Thiago Almada için kulüplerle temasa geçtiği konuşuluyor.

Napoli'den Noa Lang transferinde sona yaklaştığı belirtilen Galatasaray, iki takviye daha yapmak için rotasını İngiltere ve İspanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların aynı anda iki oyuncu için görüşme yürüttüğü öne sürüldü.

WEST HAM'DAN MAGASSA İÇİN TEMAS

Galatasaray'ın, West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Fransız ön libero Soungoutou Magassa'yı gündemine aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Magassa'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturduğu aktarıldı. Sezon başında Monaco'dan West Ham'a 17 milyon euro bonservisle transfer olan Magassa, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

ATLETICO MADRID'DEN THIAGO ALMADA PLANI

Galatasaray'ın listesinde yer alan bir diğer isim ise Atletico Madrid'in Arjantinli hücum oyuncusu Thiago Almada. 24 yaşındaki futbolcunun sezonun ilk yarısında beklentilerin gerisinde kaldığı, bu nedenle ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor. Galatasaray'ın Almada için de satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktuğu belirtildi.

ALMADA'NIN SEZON KARNESİ

Sezon başında Botafogo'dan 21 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Thiago Almada, bu sezon 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    mesele konuşmakda değil iş icraat alabilmekde asıl mesele budur 2 0 Yanıtla
