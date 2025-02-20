Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

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Trendyol Süper Lig'de uzun süredir bitmeyen hakem tartışmaları, Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından adeta tavan yaptı.

TFF VE MHK ELEŞTİRİLEN HEDEFİNDE

Spor dünyasında ve sosyal medyada bir kısım yabancı hakem kararını doğru bulurken, bir bölüm ise bu kararı ciddi şekilde eleştirdi. Eleştirilen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu geldi.

FENERBAHÇE İSTİYOR, GALATASARAY İSTEMİYOR

Fenerbahçe cephesi, hakem ataması yapılmadan önce derbi için yabancı hakem talebini defalarca yinelemişti. Galatasaray ise özellikle Vincic'ten dolayı bu kararı doğru bulmuyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

TFF CİMBOM'UN İTİRAZINI REDDETTİ

Öte yandan Galatasaray, dün yaşanan gelişmeler üzerine Slavko Vincic'i istemediğini Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş ve federasyon da sarı-kırmızılıların bu talebini reddetmişti. TFF, Derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildiren ve nihai kararın, TFF ile MHK tarafından resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı vermişti. Bugün ise derbiyi Vincic'in yöneteceği resmi olarak açıklandı.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU CANLI YAYINA ÇIKACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde gerilimi düşürmek isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında soruları yanıtlayarak kafalardaki soru işaretini giderme kararı aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat Cuma (yarın) saat 20.00'de HT Spor- Habertürk ortak yayınına çıkacak ve tüm soruları yanıtlayacak.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.