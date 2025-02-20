Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak - Son Dakika
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Spor

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından tartışmalar daha da alevlendi. Aldığı kararla tartışılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dev derbi öncesi beklenmedik bir hamle yaptı. Hacıosmanoğlu, 21 Şubat Cuma saat 20.00'de HT Spor-Habertürk ortak canlı yayınına çıkacak ve tüm soruları yanıt verecek.

20.02.2025 17:52
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Trendyol Süper Lig'de uzun süredir bitmeyen hakem tartışmaları, Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından adeta tavan yaptı.

TFF VE MHK ELEŞTİRİLEN HEDEFİNDE

Spor dünyasında ve sosyal medyada bir kısım yabancı hakem kararını doğru bulurken, bir bölüm ise bu kararı ciddi şekilde eleştirdi. Eleştirilen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu geldi.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

FENERBAHÇE İSTİYOR, GALATASARAY İSTEMİYOR

Fenerbahçe cephesi, hakem ataması yapılmadan önce derbi için yabancı hakem talebini defalarca yinelemişti. Galatasaray ise özellikle Vincic'ten dolayı bu kararı doğru bulmuyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

TFF CİMBOM'UN İTİRAZINI REDDETTİ

Öte yandan Galatasaray, dün yaşanan gelişmeler üzerine Slavko Vincic'i istemediğini Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş ve federasyon da sarı-kırmızılıların bu talebini reddetmişti. TFF, Derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildiren ve nihai kararın, TFF ile MHK tarafından resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı vermişti. Bugün ise derbiyi Vincic'in yöneteceği resmi olarak açıklandı.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU CANLI YAYINA ÇIKACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde gerilimi düşürmek isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında soruları yanıtlayarak kafalardaki soru işaretini giderme kararı aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat Cuma (yarın) saat 20.00'de HT Spor- Habertürk ortak yayınına çıkacak ve tüm soruları yanıtlayacak.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe, Habertürk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Sergen:
    Doğal aferlerde de açık ara halkına en büyük yardımı yapan, ülkemizin en büyük sivil toplum oluşumu GS'ı tehdit edenlerin; GS'ı veya herhangi bir kulübü, şahsı tehdit edip kışkırtarak iç karışıklığa sürüklemeye çalışanların o görevde yeri olamaz! İstifa yetmez, soruşturma açılmalıdır. 208 27 Yanıtla
    Yasin KIRBOĞA:
    siz Mehmet küçükeksi yi istiyorsunuz sizinkisi normal ama Fenerbahçe Cumhuriyeti istediğinde anormal öylemi. bundan sonra hep böyle olacaktır öfkeniz içinizde patlasın 0 0
    Serkan Genç:
    kara parayla yardım olmaz, koçun yaptiği yardımların tırnağı olamazsınız 0 0
  • Göztepeli:
    şehir şehir hak yiyen, herkesi defalarca provoke eden kocunun yeni emirlerini okumaya anlatmaya çalışacak 132 30 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Hacıosman FB basın sözcüsü gibi, sürekli GS'ı tehdit ediyor taraftarını kışkırtıyor. Sadece GS aleyhine olacak şekilde protokole aykırı olarak VAR kaydı açıklıyor, sadece GS tribünlerine çok büyük kapatma cezaları veriliyor. FB tribünleri terör tezahüratları yaparken gözlemciler yüzünden ceza almıyor. Bunlar taraftarı ve halkı kışkırtıyorlar. 112 25 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    Federasyon başkanı denen bu zat yanlı tavir tutunma konusunda tavan yapmıştır hatta iş saygısızlığa döndü her gördüğü kameraya konuşan FB yöneticisi ne dediyse birebir uyguladı televizyona çıkıp neyi savunup neyi anlatacak Güven saygı eşitlik yöneticilik bosverin feneri Galatasaray ı hangisi var bu adamda soruyorum.. azıcık adamlığı varsa Karadeniz insanı mert olur dürüst olur istifa edip türk futbolundan çekilmeli. 102 18 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Bu düzenbaz Tff başkanı istifa etmeli devletin spor bakanlığı bu duruma el atmalı atadıkları hakim zaten sabıkalı dosyası kabarık bu işin için de kumpas var zaten maçta da göreceksiniz spor bakanlığının ilgili müfettişleri de bu maçı mercek altına almalı 93 24 Yanıtla
  • MEHMET EKİNCİ:
    Orospan çocuğusun osmanoğlu 45 38 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    cumhur başkanı bu adamı görevden almalı bu taraflı ias yapıyor Acun'un alt Koç'un istedigini yapti 49 9 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    biz balık hafızalı istediğini hatırlayan işine gelmeyen i. duymayan görmeyen bir milletiz federasyon başkanı değil miydi TS başkanı iken soyunma odasında hakemleri sabaha kadar zorla tutup bırakmayan ülke futbolunu rezil eden bu adammi türk düzlüğe çıkarıp sorunsuz yaşatacak . offf offf işimiz çok.. 49 2 Yanıtla
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