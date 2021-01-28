Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının çalışmalarını sürdürdü.

Bordo beyazlı ekip Antakya Atatürk Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaptığı idmanda 5'e 2 top kapma, pas drili ve taktik çalışması ile günü tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına ligin ilk yarısını ve Başakşehir karşılaşmasını değerlendiren Ömer Erdoğan, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, " Gaziantep maçı ile ligin ilk yarısını tamamladık. Şimdi tamamen hazırlıklarımızı Başakşehir maçına çevirdik. İlk yarıyı değerlendirmem gerekirse iyi bir ilk yarı geçirdik, her hafta üzerine koyan ve saha içerisinde daha fazla doğruları yapan bir takım izledik ve izlettik. Bunu ikinci yarıda da devam ettirmek istiyoruz. İkinci yarı da çekişmeli ve çok zor geçecek, bunun farkındayız, fazla ara vermeden hemen ikinci yarının başlaması hem avantaj hem dezavantaj. Gönül isterdi ki oyuncularımızı dinlendirebilelim bu yoğun maç trafiğinde ama bu sene böyle, bütün takımlar için aynısı geçerli. Avantajı da çok fazla ara vermeden belli bir ritme girmişken bunu devam ettirmek bizim için olumlu tarafı. Dediğim gibi inşallah ilk yarıdaki performansımızı artırarak, devam ettireceğiz. İkinci yarıyı da rahat bir şekilde iyi bir yerde bitireceğiz, hedefimiz bu" diye konuştu."DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"Başakşehir'in bu sezon sıkıntılı bir süreç geçirse de iyi ve geniş bir kadroları olduğunu ve geçen sezonun şampiyonuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Aynı zamanda kendi futbolumuzu sahada sergilememiz gerekiyor. Kesinlikle oraya gidip iyi futbol oynamaya çalışacağız ve galip gelmeye çalışacağız. İnşallah da dediğim gibi sezona nasıl Başakşehir galibiyeti ile başladıysak, orada da tekrarını yapabileceğimize inanıyorum. Şu an bir tek Pablo Santos'un durumu belli değil, durumu yarın belli olacak. Soner'in tedavisi var İstanbul 'da, onun dışında herhangi bir sakatımız yok çok şükür" ifadelerini kullandı.MESUT ÇAYTEMEL: BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR İLK YARI GEÇİRDİK

Takımın tecrübeli kaptanı Mesut Çaytemel ise ligin ilk yarısında genelde taraftarlarını mutlu ettiklerini ve keyifli güzel bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. Ligin ilk yarısında başarılı olduklarını ve ilk yarıyı beklentilerin puan olarak üzerinde bitirdiklerini kaydeden Çaytemel, "İkinci yarıya ara vermeden başlayacağız. Başakşehir maçı ile tek amacımız var, ilk yarı gösterdiğimiz performansı ligin ikinci yarısında da göstermek. Havamız güzel, moral motivasyonumuz da yüksek. Gaziantep karşısında son dakikada aldığımız 1 puan bizi mutlu etti açıkçası. Başakşehir de dün bir kupa maç oynadı biliyorsunuz, biraz yorgun çıkabilirler bizim maça. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz, inşallah oradan da güzel bir sonuç alacağız" diye konuştu.