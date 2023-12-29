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Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.

29.12.2023 - 20:24,  Güncelleme: 20:36
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Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı.

TFF'YE RESTİ ÇEKTİLER

Ali Koç ve Dursun Özbek; final maçı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini TFF yönetimine bildirdi.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

HENÜZ STADA GİTMEDİLER

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.

MAÇA ÇIKMAYABİLİRLER

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.

Ayrıntılar geliyor...

Suudi Arabistan\'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
YORUMLAR (3)
  • Şbn Şbn: Arabistanda hüngür hüngür ağlıyormuş maç oynanmadı diye Yanıtla 17 72
  • Necati Kaya: Yalaka trol 9 3
  • Ahmet yilmaz: Lanetli topraklarada ne isiniz vardi Yanıtla 0 0

Suudi Arabistan, Dursun Özbek, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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