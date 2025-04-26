Ateş hattı altüst oldu! Sivasspor, Antalyaspor\'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi takım, ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan aldı.

GOLLER RADAKOVIC VE MANAJ'DAN

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede 62. dakikada Uros Radakovic, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Sivasspor'da bu kez Rey Manaj sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Sivasspor, evinde oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

MAÇ FAZLASIYLA ATEŞ HATTINDAN ÇIKTILAR

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor, 34 puana yükseldi. Yiğidolar, maç fazlasıyla birlikte düşme hattının bir basamak üstünde, 15. sıraya yerleşti. 3 maç sonra ilk kez mağlup olan Antalyaspor ise 40 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı. Süper Sivas temsilcisi, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz ekibi ise Konyaspor'u konuk edecek.

ALT SIRALARDA SON DURUM

15- Sivasspor: 34 puan

16- Alanyaspor: 34 puan (2 maçı eksik)

17- Bodrum FK: 34 puan (1 maçı eksik)

18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)

19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)