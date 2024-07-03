Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1'lik skorla devirip çeyrek finale çıkması Avrupa'da geniş yankı buldu.

Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak olan milliler için Avrupa'da öne çıkan manşetler şöyle:

AS: RALF RANGNICK'İ ÇILGINA ÇEVİRDİ

"Türk stoper, Real Madrid'li oyuncunun asistlerinin ardından iki gol attı. Avusturya zaman zaman ezici bir üstünlük kurdu ancak Türkiye'nin direnci kahramancaydı."

L'EQUIPE: MERİH'TEN ÇİFTE MUCİZE

Türkiye Avusturya'yı şaşırttı, Euro 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Savunma oyuncusu Merih Demiral'ın dublesi sayesinde Türkiye Salı akşamı Leipzig'de Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası son 16 turuna yükseldi. Vincenzo Montella'nın takımı Cumartesi günü çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvanın başında yedek kalan Merih Demiral, Montella'nın güveniyle Salı akşamı devam etmeden önce son grup maçında Çek Cumhuriyeti'ne karşı ilk 11'de yer alana kadar yavaş yavaş kendini gösterdi. Geçtiğimiz yaz henüz 26 yaşındayken Suudi Arabistan'a (Al Ahli) giden sağlam sağ açık, mantıklı bir şekilde kendisini merkez defans oyuncuları hiyerarşisinde küme düşmüş olarak gördü ancak Leipzig'deki bu akşamın avantajını kullanarak yaptığı kurtarışla (1., 59.) tribünlerde bulunan çok sayıda Türk taraftarı alabora etmeyi başardı. Büyük turnuvalarda (Euro + Dünya Kupası) bir eleme maçında bir defans oyuncusu için ilk... 1998'de Lilian Thuram.

MARCA: UNUTULMAYACAK BİR GECEYDİ

"Arda Güler icat ediyor, Merih Demiral uyguluyor, Mert Günok kurtarıyor... ve Türkiye hayal kuruyor... Leipzig'de unutulmayacak bir geceydi. Bir Avrupa Şampiyonası'nın en gizli maçının muhteşem olabileceğinin bir göstergesiydi. Özellikle de bu bir ya hep ya hiç 16 Turu maçıysa. Türkiye hayal kurmaya devam ediyor. Çeyrek finalde Hollanda'ya karşı oynayacak. Arda Güler asist yaptı, Merih Demiral uyguladı ve gol attı ve Mert Günok maçın son oyununda olağanüstü bir el ile kurtardı."

"CORRIERE DELLO SPORT: KENAN VE ARDA TARİHE GEÇTİ

"Türkiye, EURO 1964'teki Macaristan- Danimarka maçından bu yana Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları arasındaki eleme maçlarında iki 20 Yaş Altı oyuncusunu sahaya süren ilk takım oldu. (Arda Güler ve Kenan Yıldız)"

GAZZETTA: AŞAĞILANMAYI TELAFİ ETTİLER

"Merih Demiral abarttı: Avusturya'da duble, Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde. Eski Juve ve Atalanta defans oyuncusu iki gol atarken, Gregoritsch finalde Avusturyalılar için yeterli olmadı. Montella, Cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak."

BILD: MERİH SAHANIN EN BÜYÜK KAHRAMANI

"Vincenzo Montella'nın takımı Leipzig'de gizli favori Avusturya'yı 2:1 yenerek Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. Savunma oyuncusu Merih Demiral sahanın en büyük kahramanı. Her iki golü de attı ve takımını öne geçirdi."

THE SUN: BİR ÜLKENİN RÜYASINI GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUK

"Merih Demiral iki gol atarak Ralf Rangnick'in ateşli takımını sersemletti ve Türkiye Euro 2024 çeyrek finaline yükseldi. Leipzig İstanbul'a dönüşürken onun adı Almanya'da yankılandı. Her Türk bu sloganı attı: "Arda Güler."

DAILY MAIL: TÜRKİYE'DE TAHMİN EDİLEMEYEN BİR ŞEY VARDI

"Olması gerektiği gibi vahşi, çiğ, ateşli bir turnuva futbolu gecesi - takımlar hayatları buna bağlıymış gibi oynuyor ve çok sayıda kırmızı giymiş insan yağmur altında çılgınca bir aşağı bir yukarı zıplıyordu. Avusturya, Ralf Rangnick tarafından tasarlanan pres yöntemiyle ve Mart ayında Türkleri 6-1 yendikleri düşünüldüğünde, büyük bir inançla geldi."

SPORMEDIASET: MERT'İN ELDİVENLERİ...

"Eğer Merih Demiral bir başyapıtsa, Mert Günok da bir sanatçıdır. Vincenzo Montella'nın cesaret ve üstün yetenek karışımı Türkiye'si çeyrek finalde. Eski Juventus ve Atalanta defans oyuncusu yankılanan bir duble ile Osmanlı süper kahramanı rolünü oynadıysa, ikinci yarının ortasında Mert'in eldivenleri ve refleksleri de imza bir kurtarışla geceyi tamamladı."

EUROSPORT: HAK EDİLMİŞ BİR ZAFER

"EURO 2024 son 16 turu maçı olan Avusturya-Türkiye karşılaşması Leipzig'de 1-2 sona erdi. Merih'in golleri belirleyici olurken, Avusturyalılar Gregoritsch'ten yeterli katkıyı alamadı. Tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonalarında çeyrek finale yükselen Türkiye için hak edilmiş bir zaferdi. Avusturya hemen darbe aldı ve ardından Türk duvarını aşmakta büyük zorluk çekti. Rangnick'in takımı sonuna kadar çabaladı, 66. dakikada Gregoritsch ile farkı azalttı ve son saniyede Günok'un Baumgartner'e yaptığı muazzam kurtarışı gördü. İki 'yıldız' Yıldız ve Güler çeyrek finalde."