Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe\'yi konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rövanş mücadelesinde aldığı 5-2'lik galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu.
İşte o manşetler;
Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi. (AS)
Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak. (La Gazzetta dello Sport)
Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi ve Benfica'nın play-off'ta rakibi oldu. Futboluyla dikkat çeken Türk ekibi 2-1'lik yenilgiden 5-2'lik galibiyetle döndü ve tur atladı. (A Bola)
Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı. (The Standard)
Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi. (The West Australian)
İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı. (NL Times)
