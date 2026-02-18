Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı - Son Dakika
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray\'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
18.02.2026 10:15
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray\'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Bu zafer Avrupa basınında geniş yankı buldu. Alman Kicker, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki dominant oyununu öne çıkardı. İtalyan La Gazzetta dello Sport, karşılaşmayı 'Tarihi bir rezalet' sözleriyle değerlendirdi. İngiliz The Guardian, Galatasaray'ın 10 kişi kalan Juventus'u 'bozguna uğrattığını' yazdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u RAMS Park'ta 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılılar 25 Şubat'ta deplasmanda oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde ederken, Avrupa basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Galatasaray'ın gollerini 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'ta Cabal'ın gördüğü kırmızı kart sonrası oyun tamamen sarı-kırmızılıların kontrolüne geçti.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

KICKER: TÜRKLER HİÇ DURMADILAR

Alman Kicker, Gabriel Sara'nın golünü ikinci yarıdaki fırtınanın başlangıcı olarak yorumladı. Haberde, "Türkler bundan sonra hiç durmadılar ve Serie A'nın rekor şampiyonunu etkisiz hale getirdiler" ifadeleri kullanıldı.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

GAZZETTA: TARİHİ BİR REZALET

La Gazzetta dello Sport karşılaşmayı "tarihi bir rezalet" olarak nitelendirdi. Juventus'un büyük oyuncularının hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken, Osimhen'in performansının transfer dönemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdiği vurgulandı.

Gazete ayrıca, Galatasaray'ın maçın başında Juventus'u sindirmeye çalıştığını, tribün atmosferi ve Osimhen'in hırsıyla İtalyan ekibini baskı altına aldığını yazdı.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

"JUVENTUS AŞAĞILANDI"

İtalyan basınında yer alan yorumlarda, ikinci yarıda sahaya dönmeyen tarafın Juventus olduğu belirtildi. Okan Buruk'un ekibinin oyunu domine ettiği, Lang'ın iki golü ve Sanchez'in kafa vuruşunun galibiyeti perçinlediği, Boey'in golüyle ise Juventus'un adeta "aşağılandığı" ifade edildi.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

SKY SPORTS: JUVE İÇİN KABUS

Sky Sports, Juventus için gecenin kabusa dönüştüğünü yazdı ve rövanş için Torino'da mucize gerektiğini belirtti.

CORRIERE DELLO SPORT:

"Lang'ın iki golüyle Juve darmadağın oldu. Türkiye'de felaket bir yenilgi."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

TUTTO MERCATO:

"İstanbul, Juventus için zorlu şehir olmaya devam ediyor. Şimdi bir mucize gerekiyor."

THE GUARDIAN:

"Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı. 10 kişi kalan rakibini ezdi."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

AS:

"Juventus tam bir felaket. Rams Park'ın ateşi Torino devini yaktı."

L'EQUIPE:

"Galatasaray, son 16'ya doğru güçlü bir adım attı."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

PUNCH:

"Osimhen, zekası ve baskısıyla dramatik gecede belirleyici oldu."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

BARIŞ ALPER İÇİN 50 MİLYON EURO YORUMU

Sosyal medyada İtalyan taraftarların yorumları da dikkat çekti. Bir İtalyan futbolsever, "Barış Alper'i en az 50 milyon Euro'ya satarsınız" ifadelerini kullanırken, Noa Lang'in takıma derinlik kattığını ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yarattığını yazdı. Galatasaray, tarihi galibiyetle Avrupa'ya mesaj verirken gözler şimdi İtalya'daki rövanşa çevrildi.

Son Dakika Spor Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı - Son Dakika

  • nk255252 nk255252:
    osimenin varsa kazanırsın ?? 13 1 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Bir GS olarak inşallah FB bu akşam kazanır sevinç duble olur. Avrupa'yı titretiriz. 4 2 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
