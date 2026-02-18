Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray\'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u RAMS Park'ta 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılılar 25 Şubat'ta deplasmanda oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde ederken, Avrupa basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Galatasaray'ın gollerini 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'ta Cabal'ın gördüğü kırmızı kart sonrası oyun tamamen sarı-kırmızılıların kontrolüne geçti.

KICKER: TÜRKLER HİÇ DURMADILAR

Alman Kicker, Gabriel Sara'nın golünü ikinci yarıdaki fırtınanın başlangıcı olarak yorumladı. Haberde, "Türkler bundan sonra hiç durmadılar ve Serie A'nın rekor şampiyonunu etkisiz hale getirdiler" ifadeleri kullanıldı.

GAZZETTA: TARİHİ BİR REZALET

La Gazzetta dello Sport karşılaşmayı "tarihi bir rezalet" olarak nitelendirdi. Juventus'un büyük oyuncularının hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken, Osimhen'in performansının transfer dönemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdiği vurgulandı.

Gazete ayrıca, Galatasaray'ın maçın başında Juventus'u sindirmeye çalıştığını, tribün atmosferi ve Osimhen'in hırsıyla İtalyan ekibini baskı altına aldığını yazdı.

"JUVENTUS AŞAĞILANDI"

İtalyan basınında yer alan yorumlarda, ikinci yarıda sahaya dönmeyen tarafın Juventus olduğu belirtildi. Okan Buruk'un ekibinin oyunu domine ettiği, Lang'ın iki golü ve Sanchez'in kafa vuruşunun galibiyeti perçinlediği, Boey'in golüyle ise Juventus'un adeta "aşağılandığı" ifade edildi.

SKY SPORTS: JUVE İÇİN KABUS

Sky Sports, Juventus için gecenin kabusa dönüştüğünü yazdı ve rövanş için Torino'da mucize gerektiğini belirtti.

CORRIERE DELLO SPORT:

"Lang'ın iki golüyle Juve darmadağın oldu. Türkiye'de felaket bir yenilgi."

TUTTO MERCATO:

"İstanbul, Juventus için zorlu şehir olmaya devam ediyor. Şimdi bir mucize gerekiyor."

THE GUARDIAN:

"Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı. 10 kişi kalan rakibini ezdi."

AS:

"Juventus tam bir felaket. Rams Park'ın ateşi Torino devini yaktı."

L'EQUIPE:

"Galatasaray, son 16'ya doğru güçlü bir adım attı."

PUNCH:

"Osimhen, zekası ve baskısıyla dramatik gecede belirleyici oldu."

BARIŞ ALPER İÇİN 50 MİLYON EURO YORUMU

Sosyal medyada İtalyan taraftarların yorumları da dikkat çekti. Bir İtalyan futbolsever, "Barış Alper'i en az 50 milyon Euro'ya satarsınız" ifadelerini kullanırken, Noa Lang'in takıma derinlik kattığını ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yarattığını yazdı. Galatasaray, tarihi galibiyetle Avrupa'ya mesaj verirken gözler şimdi İtalya'daki rövanşa çevrildi.