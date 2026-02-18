Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray\'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u RAMS Park'ta 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılılar 25 Şubat'ta deplasmanda oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde ederken, Avrupa basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.
Galatasaray'ın gollerini 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'ta Cabal'ın gördüğü kırmızı kart sonrası oyun tamamen sarı-kırmızılıların kontrolüne geçti.
Alman Kicker, Gabriel Sara'nın golünü ikinci yarıdaki fırtınanın başlangıcı olarak yorumladı. Haberde, "Türkler bundan sonra hiç durmadılar ve Serie A'nın rekor şampiyonunu etkisiz hale getirdiler" ifadeleri kullanıldı.
La Gazzetta dello Sport karşılaşmayı "tarihi bir rezalet" olarak nitelendirdi. Juventus'un büyük oyuncularının hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken, Osimhen'in performansının transfer dönemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdiği vurgulandı.
Gazete ayrıca, Galatasaray'ın maçın başında Juventus'u sindirmeye çalıştığını, tribün atmosferi ve Osimhen'in hırsıyla İtalyan ekibini baskı altına aldığını yazdı.
İtalyan basınında yer alan yorumlarda, ikinci yarıda sahaya dönmeyen tarafın Juventus olduğu belirtildi. Okan Buruk'un ekibinin oyunu domine ettiği, Lang'ın iki golü ve Sanchez'in kafa vuruşunun galibiyeti perçinlediği, Boey'in golüyle ise Juventus'un adeta "aşağılandığı" ifade edildi.
Sky Sports, Juventus için gecenin kabusa dönüştüğünü yazdı ve rövanş için Torino'da mucize gerektiğini belirtti.
"Lang'ın iki golüyle Juve darmadağın oldu. Türkiye'de felaket bir yenilgi."
"İstanbul, Juventus için zorlu şehir olmaya devam ediyor. Şimdi bir mucize gerekiyor."
"Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı. 10 kişi kalan rakibini ezdi."
"Juventus tam bir felaket. Rams Park'ın ateşi Torino devini yaktı."
"Galatasaray, son 16'ya doğru güçlü bir adım attı."
"Osimhen, zekası ve baskısıyla dramatik gecede belirleyici oldu."
Sosyal medyada İtalyan taraftarların yorumları da dikkat çekti. Bir İtalyan futbolsever, "Barış Alper'i en az 50 milyon Euro'ya satarsınız" ifadelerini kullanırken, Noa Lang'in takıma derinlik kattığını ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yarattığını yazdı. Galatasaray, tarihi galibiyetle Avrupa'ya mesaj verirken gözler şimdi İtalya'daki rövanşa çevrildi.
Son Dakika › Spor › Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)