Atılay Canel: "Avrupa'ya gitmek istiyoruz" - Son Dakika
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Atılay Canel: "Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

07.05.2022 18:29
Atılay Canel: "Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu.

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu. Son 2 maça odaklandıklarını söyleyen Canel, Avrupa'ya gitmek istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdüren Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Canel, "Oyuna galibiyet için başladık. Oyuncu grubumuz gayet kaliteli ve bunu gösterdiler. Bu tarz takımlara karşı oynamak zordur. Oyuncu grubumuzun kalitesiyle maçı galibiyetle bitirdik. Lig biraz daha bizim için uzun olsa, çok daha farklı neticeler olabilirdi, daha üst sıralarda olabilirdik. Bizim bir hedefimiz var ve bu hedef için 2 maçımız kaldı. Bu 2 maçı en iyi şekilde değerlendirip Karagümrük'ü Avrupa'ya taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Atılay Canel: Avrupa'ya gitmek istiyoruz
Atılay Canel: Avrupa'ya gitmek istiyoruz

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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 3 Göztepe: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 3 Göztepe: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Avrupa'ya gitmek istiyoruz' - Son Dakika


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