Atılay Canel: "İyi bir takımı yendik" - Son Dakika
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Atılay Canel: "İyi bir takımı yendik"

30.04.2022 19:17
Atılay Canel: "İyi bir takımı yendik"

- Atılay Canel: "İyi bir takımı yendik" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Konyaspor karşısında aldıkları galibiyeti Karagümrük taraftarına armağan ettiklerini belirterek, iyi bir takımı yendiklerini söyledi.

- Atılay Canel: "İyi bir takımı yendik"

KONYA - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Konyaspor karşısında aldıkları galibiyeti Karagümrük taraftarına armağan ettiklerini belirterek, iyi bir takımı yendiklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor'a karşı 2-1 galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Atılay Canel, "Hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Bunun için de ikinci devre oyuncu değişikliğine gittik. Yaptığımız oyuncu değişikliği maçın şeklini değiştirmeye faydası oldu. Bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına hediye ediyoruz. Bayramı iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Biz 4 sene önce de söylemiştik. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda inşallah sezon sonunda da yolumuz Avrupa olur diye düşünüyoruz. Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasında mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz" diye konuştu.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'İyi bir takımı yendik' - Son Dakika


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