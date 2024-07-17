Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor - Son Dakika
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Spor

Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor

Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri\'yi getiriyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, haftalardır transfer listelerinde olan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için İspanya'ya gittiği öğrenildi. Ilıcalı, transfere para artı futbolcu formülünü kullanabilir.

17.07.2024 11:27
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Transferde hareketli günler geçiren ve dün 3 yıldız ile anlaştıklarını açıklayan Fenerbahçe'de Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, Youssef En-Nesyri transferini bitirmek için İspanya'ya gittiği öne sürüldü.

ACUN ILICALI İSPANYA'YA GİTTİ

NTV'de yer alan habere göre, Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı'ya tam yetki verdi. Göreve gelmeden önce, "Bitiremeyeceğim transfer yok" açıklamasıyla dikkat çeken Ilıcalı, En-Nesyri için final görüşmesini yapmak üzere harekete geçti.

PARA ARTI TAKAS FORMÜLÜNÜ KULLANACAK

Sevilla'ya para artı futbolcu formülünün sunulacağı belirtilirken, takasta adı geçen futbolcunun Cengiz Ünder olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın transferde mutlu sona ulaşmak için para artı takas teklifini de masaya koyması bekleniyor.

Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Yılmaz: acun geldiyse takımdan bi şey beklemeyin 24 28 Yanıtla
    Orçun Kömür: Niye ? 13 4 Beyler Beyi: Önemli olan faydalı transferleri bitirip takıma kazandırması ki bunuda yapabilecek gücü var. Kimse kısa sürede bu kadar zengin olamaz. Bu işi başardığı yerden bitirir işi. Biz Fenerbahçe ye kattığına bakarız. Sen canını sıkma, senlik bir şey yok :) 11 1
  • Serdar Ozen: Niye ? Kendi gelemiyor mu ? Acun getiriyor 6 8 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: reklam ve havayı sever acun ondandır kibirli 8 6
  • jackal insomnia: acun şekli sever el nesryi yanında bellingam da alır gelir???? 4 9 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Akşam tv’de bağış zamanı :p 8 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: ONACHU YU alın bundan çok daha iyi . 6 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: acun gitsin kendi isini yapsın diyecem ama cıkarı var bu iste 1 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Seni kim tutabilir koçum. Elinden geleni arkana koyma ne kadar gücün varsa kullan Fenerbahçe için. 2 1 Yanıtla
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