Transferde hareketli günler geçiren ve dün 3 yıldız ile anlaştıklarını açıklayan Fenerbahçe'de Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, Youssef En-Nesyri transferini bitirmek için İspanya'ya gittiği öne sürüldü.
NTV'de yer alan habere göre, Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı'ya tam yetki verdi. Göreve gelmeden önce, "Bitiremeyeceğim transfer yok" açıklamasıyla dikkat çeken Ilıcalı, En-Nesyri için final görüşmesini yapmak üzere harekete geçti.
Sevilla'ya para artı futbolcu formülünün sunulacağı belirtilirken, takasta adı geçen futbolcunun Cengiz Ünder olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın transferde mutlu sona ulaşmak için para artı takas teklifini de masaya koyması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor - Son Dakika
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