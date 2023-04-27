Atletico Madrid Gedson Fernandes için teklif yapacak

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Star'daki habere göre; Gedson Fernandes'e La Liga ekibi Atletico Madrid'in talip oldu.
Madrid ekibinin yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk bir teklif sunacağı belirtildi. Siyah-Beyazlılar bu bedele sıcak bakıyor.
Geçen sezon Galatasaray'ın da gündemine gelen Gedson, yeniden Avrupa'nın göz önünde olan takımlarında boy göstermek istiyor. Şu ana kadar 28 lig maçına çıkan Gedson Fernandes, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.
Atletico Madrid, Leicester ile mukavelesi sezon sonunda bitecek milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Bir pürüz çıkmazsa Çağlar sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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