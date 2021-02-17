Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

17.02.2021 22:04

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Gazi Üniversitesi arasında sporda yetenek taraması ve atletik performans testlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Gazi Üniversitesi arasında sporda yetenek taraması ve atletik performans testlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın imzaladığı iş birliği protokol töreninde, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba, TAF Başkan Vekili Yasin Taş ve Genel Sekreter Halil Akkaş da yer aldı.

İki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, sporculara spor sakatlıklarından korunma konusunda yardımcı olacak, sporcu yetenek taraması, atletik performans testlerine yönelik iş birliği yapılacak ve antrenörlerin eğitimleriyle proje temelli faaliyetler yürütülecek.

Kaynak: AA
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