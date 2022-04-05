Atletizm Federasyonundan "Nagihan Karadere" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Atletizm Federasyonundan "Nagihan Karadere" açıklaması Açıklaması

05.04.2022 11:53
Atletizm Federasyonundan "Nagihan Karadere" açıklaması Açıklaması

Türkiye Atletizm Federasyonu, 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, bir televizyon programında yaşanan ve atletizmin imajını olumsuz etkileyen tartışmalarla ilgili açıklama yapılma gereğinin doğduğu belirtildi.

Dün akşam yayınlanan bir yarışma programının uzun süredir katılımcıları arasında yer alan ve halen 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran eski milli atlet Nagihan Karadere ile ilgili mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz."

YORUMLAR
500
Milli judocular 25 ülkeden 450 sporcu ile Antalya'da ortak kampa başladı Milli judocular 25 ülkeden 450 sporcu ile Antalya'da ortak kampa başladı Remzi Çayır: Siyaseti millete hizmet yolu yapmazsak bizim de sonumuz aynı olur Remzi Çayır: Siyaseti millete hizmet yolu yapmazsak bizim de sonumuz aynı olur

Nagihan Karadere, Engelli, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizm Federasyonundan 'Nagihan Karadere' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:15:54. #1.11#
SON DAKİKA: Atletizm Federasyonundan "Nagihan Karadere" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement