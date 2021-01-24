Salon Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Salon Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu

24.01.2021 20:46
Salon Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu

İstanbul'da gerçekleştirilen Salon Olimpik Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Salon Olimpik Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki yarışların ikinci gününde 10 Türkiye rekoru kırıldı.

Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Ruhan İşim'in 23 yıllık rekorunu ele geçirdi. Ersu, 5.71 atlayarak Ruhan İşim'in 1998'de ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde yaptığı 5.70'lik rekoru kırmayı başardı.

Ersu'nun derecesi aynı zamanda Türkiye 23 yaş altı rekoru olarak da kayıtlara geçti.

Milli sporcu, tarihi rekoru kalp krizi sonucu hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'ye armağan etti.

Kadınlar uzun atlamada Tuğba Danışmaz, daha önce 6.16'lık dereceyle üç ismin paylaştığı 23 yaş altı uzun atlama Türkiye rekorunu iki kez kırdı. Üç adımda Türkiye rekorunu iki hafta önce ele geçiren Tuğba, uzun atlamada 6.18 ve 6.31'lik dereceleriyle eski rekoru aynı yarışma içinde iki kez geliştirdi. Bu dalda 6.16'lık eski rekor ilk olarak 1993 yılında Fatma Dulkan tarafından yapılmış, 2019'da Ecem Çalağan, geçen yıl da Tuğba Danışmaz tarafından aynı derece tekrar edilmişti.

Balkan şampiyonu Mikdat Sevler, kendisine ait 60 metre engelli büyükler rekorunu 7.79'dan 7.78'e çekti. Seçmede rekoru yenileyen Mikdat, finalde birinciliği 7.82 ile aldı.

300 metre salon rekor deneme yarışlarında ise üst üste rekorlar geldi. Erkekler yarışında İlyas Çanakçı, 33.22'lik derecesiyle hem 23 yaş altı hem de büyükler rekoru kırarken, aynı yarışta üçüncü olan Cem Özsu da 34.80 ile 18 yaş altı rekorunu kayıtlara geçirdi.

Kadınlar 300 metrede Emel Şanlı, 38.79 koşarak Simay Özçiftçi'nin geçen yıl kırdığı 39.36'lık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu yarışta Ecem Ece de 39.97 ile 23 yaş altında Türkiye salon rekoru kırdı.

200 metre erkeklerde yarışan Oğuz Uyar ise 21.29'luk derecesiyle Batuhan Altıntaş'a ait bu daldaki 23 yaş altı salon Türkiye rekoruna ortak oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Güneş, 'TVF'nin anlaşması Karabük sanayisinin gelişmesini sağlayacak' Güneş, 'TVF'nin anlaşması Karabük sanayisinin gelişmesini sağlayacak' Türk ve Nijeryalı iş insanları, Abuja'da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi Türk ve Nijeryalı iş insanları, Abuja'da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi Türkiye Binicilik Federasyonu, 2023'te 'Süper Lig' ve 'Star Lig' düzenleyecek Türkiye Binicilik Federasyonu, 2023'te 'Süper Lig' ve 'Star Lig' düzenleyecek

Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salon Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:10 Merkez Bankası Başkanı'ndan vatandaşın yüzünü güldürecek sözler: Bu aydan itibaren gıdada bir düşüş yaşanacak
22:02 Galatasaray, 7 gollü maçta Villarreal'e mağlup oldu
21:46 Mansur Yavaş'ın adaylık sorusuna verdiği yanıt tüm salonu kahkahaya boğdu
21:21 İYİ Partili Örs'e yumruk atan AK Partili Işık'a iki birleşim çıkarma cezası verildi
21:10 İYİ Parti lideri Akşener'den TBMM'deki kavgaya ilk yorum: Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakikatin yolundan ayıramayacak
21:00 Fas'tan tarihi başarı! Çeyrek final biletini İspanya'nın elinden aldılar
20:10 Adana Demirspor'un milli stoperi Fenerbahçe'ye çok yakın!
19:50 Kazadan kurtulan genç sürücü kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi
19:13 Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti
16:24 Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 22:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Salon Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement