Salon Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu

İstanbul'da gerçekleştirilen Salon Olimpik Deneme Yarışları, Türkiye rekorlarına sahne oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki yarışların ikinci gününde 10 Türkiye rekoru kırıldı.

Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Ruhan İşim'in 23 yıllık rekorunu ele geçirdi. Ersu, 5.71 atlayarak Ruhan İşim'in 1998'de ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde yaptığı 5.70'lik rekoru kırmayı başardı.

Ersu'nun derecesi aynı zamanda Türkiye 23 yaş altı rekoru olarak da kayıtlara geçti.

Milli sporcu, tarihi rekoru kalp krizi sonucu hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'ye armağan etti.

Kadınlar uzun atlamada Tuğba Danışmaz, daha önce 6.16'lık dereceyle üç ismin paylaştığı 23 yaş altı uzun atlama Türkiye rekorunu iki kez kırdı. Üç adımda Türkiye rekorunu iki hafta önce ele geçiren Tuğba, uzun atlamada 6.18 ve 6.31'lik dereceleriyle eski rekoru aynı yarışma içinde iki kez geliştirdi. Bu dalda 6.16'lık eski rekor ilk olarak 1993 yılında Fatma Dulkan tarafından yapılmış, 2019'da Ecem Çalağan, geçen yıl da Tuğba Danışmaz tarafından aynı derece tekrar edilmişti.

Balkan şampiyonu Mikdat Sevler, kendisine ait 60 metre engelli büyükler rekorunu 7.79'dan 7.78'e çekti. Seçmede rekoru yenileyen Mikdat, finalde birinciliği 7.82 ile aldı.

300 metre salon rekor deneme yarışlarında ise üst üste rekorlar geldi. Erkekler yarışında İlyas Çanakçı, 33.22'lik derecesiyle hem 23 yaş altı hem de büyükler rekoru kırarken, aynı yarışta üçüncü olan Cem Özsu da 34.80 ile 18 yaş altı rekorunu kayıtlara geçirdi.

Kadınlar 300 metrede Emel Şanlı, 38.79 koşarak Simay Özçiftçi'nin geçen yıl kırdığı 39.36'lık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu yarışta Ecem Ece de 39.97 ile 23 yaş altında Türkiye salon rekoru kırdı.

200 metre erkeklerde yarışan Oğuz Uyar ise 21.29'luk derecesiyle Batuhan Altıntaş'a ait bu daldaki 23 yaş altı salon Türkiye rekoruna ortak oldu.