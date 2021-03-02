Atletizmde gençlerden büyük başarı - Son Dakika
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Atletizmde gençlerden büyük başarı

02.03.2021 20:45

Mersin'de merhum il atletizm temsilcisi adına 20'nci kez düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Şampiyonası'nda gençlerden büyük başarı geldi.

Mersin'de merhum il atletizm temsilcisi adına 20'nci kez düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Şampiyonası'nda gençlerden büyük başarı geldi. 12 sporcu uluslararası turnuvalara katılma barajını geçti.

Mersin Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde yapılan 20'nci Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda müsabakalar sonunda Ali Peker gülle atmada U18 Avrupa barajını, Hira Öztoprak çekiç atmada U18 Avrupa barajını, Selma Davulcu cirit atmada U20 Avrupa barajını, Münevver Hancı cirit atmada U23 Avrupa barajını, Nuh Polat gülle atmada U20 Avrupa barajını, Savaş parlak gülle atmada U20 Avrupa barajını, Melih Gökalp gülle atmada U20 Avrupa barajını, Batuhan Hızal çekiç atmada  U23 Avrupa barajını, Selma Davulcu cirit atmada U20  Dünya barajını, Nuh Polat gülle atmada U20 Dünya barajını, Savaş parlak gülle atmada U20 Dünya barajını, Melih Gökalp gülle atmada U20 Dünya barajını geçti.

World Athletics değerlendirme tablosuna göre yapılan sıralamada çekiç atıcılar Özkan Baltacı ve Tuğçe Şahutoğlu ilk sırayı alan isimler oldular. Yarışmaların ardından değerlendirmede ilk sekiz sıradaki atletlere para ödülleri verildi.TAF Başkanı Fatih Çintimar, iki gün süren yarışmalarda açık saha sezonunun ilk müsabakasını yaptıklarını vurgularken, henüz sezon başı olmasına rağmen atılan iyi derecelerden memnun olduğunu söyledi.Kadınlarda Tuğçe Şahutoğlu, 68.27 ile çekiç atmayı kazanırken 1065 puanla ilk sırayı aldı. Ciritte ise Münevver Hancı, 59.16'lik performansıyla hem tüm zamanlarda Eda Tuğsuz'un ardından ikinci sıraya yerleşti, hem de günü genel sıralamada ikincilikte tamamladı. Kadınlar sıralamasında üçüncülüğü ilk gün 59.15'lik disk atma U20 rekoru kıran Özlem Becerek aldı. Erkeklerde ise çekiç atmanın yıldızları Özkan Baltacı ve Eşref Apak, müthiş mücadele sonunda aynı puanı yaptılar. Baltacı 76.54, Apak ise 76.53 atarken, iki atlet de 1141 puan elde etti. Ancak sıralamada bir santim yukarıda olan Baltacı, birincilik ödülünü aldı. Erkekler genel kürsüde üçüncülük, 79.43'lük cirit derecesiyle Emin Öncel'in oldu.Öte yandan kupa kapsamındaki U18 Atmalar Ligi'nde ilk kademe sonunda erkeklerde ve kadınlarda ENKA Spor ilk sırada yer aldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
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Nevin Yanıt, Atletizm, Mersin, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmde gençlerden büyük başarı - Son Dakika


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