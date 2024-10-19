Attığı gol öyle böyle değil, Victor Osimhen resmen havada asılı kaldı - Son Dakika
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Spor

Attığı gol öyle böyle değil, Victor Osimhen resmen havada asılı kaldı

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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen'in attığı nefis röveşata golü büyük beğeni aldı.

19.10.2024 21:52  Güncelleme: 23:20
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Icardi (2) ve Osimhen kaydetti.

HAVADA ASILI KALDI

Sarı kırmızılılar'da 78. dakika oyuna İcardi yerine bir başka dünya yıldızı Victor Osimhen oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golü bulan Osimhen ofsayta takıldı ve gol sayılmadı. Başarılı golcü, uzatma dakikalarında muhteşem bir rövaşata golü atarak skoru 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla tamamlandı.

"BENCE MÜKEMMELDİ"

İkinci yarı oyuna giren ve golünü atan Victor Osimhen, "Bence gol mükemmeldi. Takımı tebrik ediyorum. Hocamızın da doğum günün kutluyum ve bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bu galibiyet için mutluyum. İlk yarı o kadar iyi değildik ama Mauro'nun attığı gollerle öne geçtik. 4 günlük tatil vardı ve iyi dinlendik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" dedi.

Attığı gol öyle böyle değil, Victor Osimhen resmen havada asılı kaldı

Victor Osimhen, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attığı gol öyle böyle değil, Victor Osimhen resmen havada asılı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ligin üstünde bir takım ve ligin üstünde bir gol Galatasaraylı olmak ne kadar gurur verici 187 33 Yanıtla
    Kemal Demirci:
    evet ligin üstünde avrupanın altında bir takım 8 17
    Sergen Kapalı:
    bazen olur canım benim,üzülme sen. 3 11
  • Cocukluk askimsin:
    bu gol f.esere girsin... 111 13 Yanıtla
    Ankara null:
    41 kere hemnde 10 3
    Mehmet Yılmaz:
    Yılın golü ve yorumu ???? 8 2
  • ƒ????? ????¸:
    çok üst seviye oyuncu 96 7 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    OSIMEN Haftaya karga avında daha çok goler bekliyoruz KRAL OSIMEN avrupada 2 maç eksi 7 averajı 8 tasa sakla gollerini kral osimen ! 70 16 Yanıtla
    Abuzer Yavuz:
    karga ferat 9 1
  • Ender Kervancıoğlu:
    Acun: En nesyriyi bir maç için almadık. Sezon için aldık. Eeeee her futbolcunun takıma alışma evresi vardır. ıııııııııı direkten dönen topları ve kalecilerin kurtardıkları nesyrinin iyi futbolcu olduğunu gösterir. eeee ıııııı osimhen sanki iyi mi. ( goller acunla aliye gelsin) 72 10 Yanıtla
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