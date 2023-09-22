Nordsjaelland zaferi sonrası İsmail Kartal'dan "Batshuayi isteksizdi" diyen muhabire bomba cevap: Anlayamadım, çözemedim - Son Dakika

Nordsjaelland zaferi sonrası İsmail Kartal'dan "Batshuayi isteksizdi" diyen muhabire bomba cevap: Anlayamadım, çözemedim

Son Güncelleme: 22.09.2023 08:05

Konferans Ligi'nde 3-1 kazandıkları Nordsjaelland maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Batshuayi'nin oyundan çıkarken isteksiz tavırlar sergilemesiyle ilgili de konuştu. Deneyimli hoca, ''Ben sizden duyuyorum. Takım 3-1 galip gelmiş, ne tepkisi olmuş? Ne olmuş? Her şeyin altında bir şey... Ben anlayamadım, çözemedim.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi grup etabında oynadığı ilk maçta Nordsjaelland karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede 1 gol atan Batshuayi'nin oyundan çıkarken isteksiz tavırlar sergilemesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a soruldu. Kartal, yaşananlardan haberinin olmadığını belirtti.

"BEN SİZDEN DUYUYORUM"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Ben sizden duyuyorum. Takım 3-1 galip gelmiş, ne tepkisi olmuş? Ne olmuş?. Her şeyin altında bir şey... Ben anlayamadım, çözemedim." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki zafer sonrası İsmail Kartal'dan 'Batshuayi isteksizdi' sorusuna bomba cevap: Anlayamadım, çözemedim

"BAKALIM NE OLMUŞ?"

Kartal ayrıca, "Batshuayi'nin performansı bugün fena değildi, gol attı. Söylediğimiz şey dolaşarak, statik kalmaması, topu araması, bağlantı kurmasıydı. Bugün zaman zaman yaptı, zaman zaman olmadı. Oyunun son bölümünde Umut'u oyuna aldık. Daha dinlenik bir oyuncuyla daha güçlü bir oyuncuyla önde pres yaparak top tutmasını sağlayabilmek için böyle bir değişiklik yaptık. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş? Samandıra'da analizini yapacağız." dedi.

Michy Batshuayi, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nordsjaelland zaferi sonrası İsmail Kartal'dan 'Batshuayi isteksizdi' diyen muhabire bomba cevap: Anlayamadım, çözemedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nordsjaelland zaferi sonrası İsmail Kartal'dan "Batshuayi isteksizdi" diyen muhabire bomba cevap: Anlayamadım, çözemedim - Son Dakika
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