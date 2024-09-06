Avrupa'dan men edilme ihtimalleri var! UEFA'dan RAMS Başakşehir'e ceza - Son Dakika
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Spor

Avrupa'dan men edilme ihtimalleri var! UEFA'dan RAMS Başakşehir'e ceza

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını izlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor'a mali hedefleri yerine getirdiği için ceza vermezken RAMS Başakşehir'e ise şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin euro para cezası verdi.

06.09.2024 22:41
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını takip ettiği 3 Türk kulübünden RAMS Başakşehir'e şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin euro para cezası verdi. Beşiktaş ve Trabzonspor ise mali hedefleri yerine getirdiği için almadı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A CEZA YOK

UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.

RAMS BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DAN MEN EDİLEBİLİR

Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin euro para cezası verilmesine karar verildi.

Öte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin euro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin euro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'dan men edilme ihtimalleri var! UEFA'dan RAMS Başakşehir'e ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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