Avrupa, Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Avrupa, Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

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Avrupa Ligi'nde Rangers ile eşleşen Fenerbahçe'nin, bu eşleşme sonucu çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao, yarı finalde Manchester United ve finale kalırsa Tottenham ile karşılaşma ihtimali doğdu. Bu durum, Mourinho'nun 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği bir 'intikam turu' olarak yorumlandı.

22.02.2025 16:59
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu. Sarı-lacivertlilerin finale kadar giden yolda muhtemel rakipleri de netleşti.

MOURINHO ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLABİLİR

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kurasıyla ilgili dikkat çeken bir detayı manşetlerine taşıdı. Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinden 3'ünün ortak özelliği ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda Roma- Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi halinde Jose Mourinho eski takımına rakip olacak. Sarı-lacivertliler, yarı finale yükselmesi durumunda ise Manchester United ile rakip olabilir.

GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe, finale kalması durumunda ise Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir. İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa, Fenerbahçe\'nin kurasındaki detayı konuşuyor

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Son Dakika Spor Avrupa, Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat eser:
    içimden bir ses ilk maçta taliscanın rangers maçının başında kırmızı görüp fenerbahçenin fark yiyerek eleneceğini söylüyor 69 18 Yanıtla
  • Adem GS:
    intikam olarak görülüyor?? eski çalıştırdığı klupler ve hep tazminat alarak ayrılan kisi morinho..bence tam tersi o klupler intikam olarak görecekler.. 62 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    avrupanında başka işi yoktu zatenn güldürmeyin 50 14 Yanıtla
  • Casper:
    İnşallah Elenir siniz 32 25 Yanıtla
  • Burak:
    ferRat son zamanlarda en çok hangisini çıkaramıyorsun doğru söyle? Talisca mı, basket kupayı monte etmemiz mi, yoksa küçük kulüp takımını tutmanın genel bi acısı mı bu? 9 41 Yanıtla
  • Göztepeli:
    içimizde hayin çok. ülkedeki tüm tahriklere rağmen kendi kişiliğime saygımdan çok şükür avrupada tüm Türk takımlarını destekliyorum. 29 1 Yanıtla
  • Burak:
    oe casper feRat 10 20 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    ferhat sen hala burda mısın hobin bi şeyin yok mu ezik senin hayatını buraya harcıyon :D 24 3 Yanıtla
  • Casper:
    O çocuğu Burak 3 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ BAŞKANI DERBILERDE YABANCI HAKEM İSTERİM DEDI. FEDERASYON DA 8TAŞ IN EYÜP KASİMPASA BAŞAKŞEHİR MACLARINA YABANCI HAKEM ATAYACAKMIS FEROSTAS 7 1 Yanıtla
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