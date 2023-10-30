Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenerek resmi maçlarda 19'da 19 yaptı. Sarı-lacivertliler, bu zaferle birlikte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini tekrarlama başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, geçen sezonki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste 21. galibiyetini aldı. Tarihi bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, Manchester City'i yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini tekrarladı.
Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi galibiyet serisini eline geçirmesi için ise önünde 3 maç var. Sarı-lacivertliler, 24 maçlık seri yakaladığı zaman 23 maçlık serisi bulunan Bayern Münih'i geçerek bu alanda zirveye oturacak.
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