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Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı - Son Dakika

Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:38

Fenerbahçe üst üste 21. resmi maçını kazanarak, Manchester City'ye yetişti ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini tekrarladı. Sarı-lacivertlilerin önünde 22 maç ile Real Madrid, 23 maç ile de Bayern Münih bulunuyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenerek resmi maçlarda 19'da 19 yaptı. Sarı-lacivertliler, bu zaferle birlikte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini tekrarlama başarısı gösterdi.

MANCHESTER CITY'İ YAKALADI

Fenerbahçe, geçen sezonki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste 21. galibiyetini aldı. Tarihi bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, Manchester City'i yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini tekrarladı.

3 MAÇ KALDI

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi galibiyet serisini eline geçirmesi için ise önünde 3 maç var. Sarı-lacivertliler, 24 maçlık seri yakaladığı zaman 23 maçlık serisi bulunan Bayern Münih'i geçerek bu alanda zirveye oturacak.

Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı - Son Dakika
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