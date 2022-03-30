Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası

30.03.2022 22:36
Avrupa Güreş Şampiyonası

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi.

Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen bronz madalya aldı.

125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Serbest stilde Azerbaycan 159 puanla birinci olurken, Gürcistan, Türkiye'nin ardından 133 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final yapılacak.

53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak, 65 kiloda Aslı Tuğcu ve 72 kiloda Buse Çavuşoğlu mindere çıkacak.

2 altın, 1 bronz maçı var

Şampiyonada yarın akşam seansında 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, 50 kiloda da Evin Demirhan Yavuz altın madalya için mindere gelecek.

Kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bedia Gün de bronz madalya maçı yapacak.

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Bronz Madalya, Macaristan, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


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