Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü - Son Dakika
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Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü

31.03.2022 19:31
Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde milli sporcu Bediha, üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı.

Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu.

Bediha Gün 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı.

Budapeşte'de çeyrek finalde Macar Erika Bognar'ı yenen milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e mağlup olmuştu.

Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü
Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü
Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü
Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü

YORUMLAR
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4 milli güreşçi yarı finalde 4 milli güreşçi yarı finalde Milli güreşçi Avrupa'da bronz madalyayı aldı Milli güreşçi Avrupa'da bronz madalyayı aldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü - Son Dakika


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