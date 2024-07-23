Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı - Son Dakika
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Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı

Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho\'dan sürpriz Samet Akaydin kararı

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması devam ederken takımdaki geleceği merak edilen Samet Akaydin ile ilgili karar verildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Samet'in takımda kalmasını istiyor. Milli futbolcunun menajeri Ender Yurtgüven, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi'' ifadelerini kullandı.

23.07.2024 18:54
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımdan kalacak ve gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak edilen isimlerden birisi olan milli futbolcu Samet Akaydin'in durumu belli oldu. Deneyimli oyuncunun temsilcisi Ender Yurtgüven, teknik direktör Jose Mourinho'nun Samet'i takımda tutmak istediğini söyledi.

"İYİ BİR ŞAMPİYONA GEÇİRDİ"

Radyospor'a konuşan Ender Yurtgüven, "A Milli takım teknik direktörü Samet Akaydin'in Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından memnun kaldı. Eleştirdiğimiz noktalar da oldu, övdüğümüz yerler de oldu; ama genel olarak Samet Akaydin iyi bir şampiyona geçirdi" dedi.

"AVRUPA LİSTESİNDE OLMAMASI KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR ANLAMINA GELMEZ"

Yurtgüven, Samet'in geleceğiyle ilgili ise "Hollanda maçında bir müdahaleye maruz kaldı. Çok şükür ciddi bir sakatlığı olmadı. 10 gün tedavi gördü ve 2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

MOURİNHO KALMASINI İSTEDİ

Sözlerine devam eden Ender Yurtgüven, "Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi" sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'ın Sarı-lacivertliler ile olan 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Son Dakika Spor Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • özer bergin: Bu akşam balon patlar, demedi demeyin. 5 21 Yanıtla
  • Murat Saka: İşi biliyorsun morun yo 6 1 Yanıtla

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