Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Sarı-lacivertli ekibin rakibi, Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat'ta oynanacak.Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde: Olimpik Marsilya - Karabağ PSV Eindhoven - Maccabi Tel-AvivFenerbahçe - Slavia Prag Midtjylland - PAOKLeicester City - Randers Celtic - Bodo Glimt Sparta Prag - Partizan Rapid Wien - Tottenham/Vitesse
Kaynak: DHA
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