Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Roma - Feyenoord - Son Dakika
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Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Roma - Feyenoord

06.05.2022 00:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı Roma - Feyenoord oldu. İtalyan ve Hollanda temsilcileri 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kupa için ter dökecek. Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü de finalde forma bekleyenler arasında yer alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.

ROMA TEK GOLLE RAKİBİNİ ELEDİ

Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.

MARSİLYA VE FEYONOORD RÖVANŞTA YENİŞEMEDİ

İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.

FİNAL 25 MAYIS'TA ARNAVUTLUK'TA

Roma ile Feyenoord'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Feyenoord, Marsilya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Roma - Feyenoord - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Roma - Feyenoord - Son Dakika
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