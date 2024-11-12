Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var - Son Dakika
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Spor

Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından, takımların kupayı kazanma ihtimalleri hesaplandı. Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, bu sezon ilk defa 36 takımla ve lig formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupayı kazanma oranlarını belirledi. İşte üç büyüklerin kupayı kazanma ihtimalleri...

12.11.2024 15:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan maçların ardından, takımların kupayı kazanma ihtimalleri için hesap yapıldı. Üç büyüklerin kupayı kazanma ihtimalleri de belli oldu.

TÜRK TAKIMLARININ FAVORİSİ GALATASARAY

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, bu sezon ilk defa 36 takımla ve lig formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupayı kazanma oranlarını hesapladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da mücadele ettiği kupada ilk 4 haftanın ardından takımların mutlu sona ulaşma oranları şöyle oldu:

Avrupa Ligi\'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var

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Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Koray ERDOGAN:
    Gassaray bırakmaz dış güçler müdale etmediği sürece 60 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Fener 3 ün 1 ni alır :)) 43 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Avrupa kim fener kim. TEK BÜYÜK GALATASARAY 40 15 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Adnan Oktar'ın müridi kediciği çık ağla yapı de 40 3 Yanıtla
  • Onur Yılmaz:
    Ferat takımının nin kupayı alma ihtimali senin mantıklı yorum yapma ihtimalinden bi tık daha düşük 23 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bakıyorlar bakıyorlar hep en önde Galatasaray var. Dönüp Türkiyeye bakıyorlar yine Galatasaray zirvede. Ne çektiniz ne kuşlar. 21 2 Yanıtla
  • Hakan Yildiz:
    berabere kaldik diye hep bunlar 13 2 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Bir FENERBAHÇELİ olarak dileğim Bir Türk takımının almasi..Ama oynadığımız futbolun kalitesine bakarsak bu çok zor bir ihtimal.. 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var - Son Dakika
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