UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan maçların ardından, takımların kupayı kazanma ihtimalleri için hesap yapıldı. Üç büyüklerin kupayı kazanma ihtimalleri de belli oldu.
Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, bu sezon ilk defa 36 takımla ve lig formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupayı kazanma oranlarını hesapladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da mücadele ettiği kupada ilk 4 haftanın ardından takımların mutlu sona ulaşma oranları şöyle oldu:
Son Dakika › Spor › Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var - Son Dakika
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